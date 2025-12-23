"Тисяча — це нереально": авіаексперт відповів, скільки "Шахедів" є в запасі РФ для ударів

На думку авіаексперта Валерія Романенка, на грудень у росіян залишилося відносно небагато дронів типу "Шахед". За його словами, російські підприємства не можуть випускати таку кількість БПЛА, яка дозволить зробити наднормативні запаси.

Про імовірні запаси РФ для нових обстрілів України провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко розповів в ефірі "Київ24" 23 грудня. За посиланням на інформацію Повітряних сил Збройних сил України він зазначив, що від початку грудня окупанти випустили близько 2 200 "Шахедів".

"При випуску 3 000 з невеличким плюсом у них залишилося 800-900 "Шахедів". Тобто тисяча вже принципово неможлива, навіть якщо вони, наприклад, завтра випустять усі 900. Хоча це нереально, бо росіяни мають стабільний випуск, і вони не можуть робити якісь наднормативні запаси", — пояснив експерт.

За його словами, росіяни стараються випускати кілька сотень ударних дронів на тиждень.

"Тому ці прогнози, що прилетять тисяча "Шахедів" — ні, це нереальні цифри", — резюмував Романенко.

Обстріли України: скільки дронів може мати РФ

Український експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов своєю чергою 22 грудня казав, що росіяни накопичили близько 2 000 БПЛА різних типів, з яких "Шахедів" лишалося близько 1 400 штук. Ворог може застосувати їх для 2-3 масованих ударів чи запускати рівномірно протягом зими.

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомляла, що під час масованої комбінованої атаки в ніч на 23 грудня росіяни запустили понад 600 дронів і десятки ракет по Україні.