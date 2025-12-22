Накопичено 2 000 БПЛА: "Флеш" спрогнозував, скільки масованих ударів може здійснити РФ за зиму

Український експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, що росіяни накопичили близько 2 000 безпілотників різних типів. Цього вистачить на 2-3 масштабні удари.

Про підготовку Збройних сил РФ до масованого обстрілу України "Флеш" розповів у своєму Teleram-каналі 22 грудня. За його словами, з 2 000 накопичених ворогом безпілотних літальних апаратів близько 1 400 — "Шахеди", проте ці цифри не враховують резервні запаси на російських складах.

"Ці 2000 БПЛА можуть бути запущені у форматі 2-3 масованих ударів або розподілені рівномірно в зимовий період", — припустив фахівець.

Сергій Бескрестнов нагадав, що найбільшу кількість безпілотників окупанти запускали по Україні під час масштабної атаки 7 вересня 2025 року. Тоді, згідно з даними Повітряних сил, в небі з 17:00 6 вересня було зафіксовано 823 засоби повітряного нападу, з яких 810 — БПЛА різних типів. Українська протиповітряна оборона збила або придушила 747 безпілотників типу Shahed і дронів-імітаторів.

"Флеш" припускає, що росіяни можуть здійснити взимку 2-3 масовані обстріли чи розподілити БПЛА рівномірно Фото: скриншот

Нагадаємо, 10 грудня Сергій "Флеш" Бескрестнов вказав, які "Шахеди" слід збивати першочергово. За його словами дрони, які кружляють над одним і тим самим місцем, часто виконують функцію ретранслятора для інших ворожих безпілотників.

У ніч на 22 грудня росіяни атакували Одещину "Шахедами", під ударом опинився зокрема Білгород-Дністровський. Після цього місцеві медіа повідомили про перебої зі світлом і водопостачанням.