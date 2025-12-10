"Здається нешкідливою і дурною ціллю": Сергій "Флеш" вказав, які "Шахеди" слід збивати у першу чергу (фото)

Російські ударні безпілотники типу "Шахед", які довго кружляють довкола об'єктів чи населених пунктів, не є результатом дії української радіоелектронної боротьби чи збоєм, а відіграють важливу роль для росіян в атаках по Україні.

Такі "Шахеди" виконують функцію ретранслятора, через що українським військовим необхідно збивати їх передусім під час атак. Про це розповів український експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі 10 грудня.

Експерт показав схематично ситуації, які часто трапляються, коли "Шахед" починає кружляти довкола чогось. За його словами, військові, що працюють з засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), "приписували цю заслугу собі", однак насправді подібні дії "Шахедів" свідчать про інше.

"Насправді це не наш РЕБ і не приманка для ППО і не очікування інших Шахедів і не збій програми Шахеда", — пояснив "Флеш".

Такий дрон — це радіоретранслятор mesh-мережі, який відлітає від кордону, а тоді ретранслює канал управління з Росії вглиб території України для інших "Шахедів".

Сергій "Флеш" | "Шахед", який кружляє довкола локації

Сергій "Флеш" також пояснив, що подібні "Шахеди" можуть здаватися військовим "нешкідливою та дурною ціллю", хоча насправді саме ці дрони необхідно збивати пріоритетно.

"Він здається нешкідливою і дурною ціллю, а насправді його треба збивати в першу чергу", — наголосив експерт.

Чим небезпечні дрони, що є радіотрансляторами mesh-мережі

За допомогою mesh-мережі росіяни почали активно розвивати напрям дистанційного керування далекобійними безпілотниками, розповідав Сергій Бескрестнов у коментарі для Defense Express на початку листопада. Він зазначив, що Китай почав постачати РФ спеціальні mesh-модеми, які формально маркуються як Wi-Fi-обладнання, які насправді від них відрізняються і працюють у діапазоні 1300–1500 МГц.

Такі модеми забезпечують цифровий шифрований та стійкий до РЕБ зв’язок з технологією ППРЧ, а також є не просто точкою передачі даних, а й також одночасно слугують ретрансляторами для інших безпілотників. Перебуваючи у повітрі, вони формують канали зв'язку між собою, через що навіть якщо один із дронів чи кілька буде збито, то ті, що залишаються, продовжать передавати інформацію.

Також експерт пояснював, що "Шахеди" з mesh-мережею можуть вмикати модем у певній точці, наприклад, безпосередньо перед ударами, через що їх складно виявити.

