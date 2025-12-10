"Здається нешкідливою і дурною ціллю": Сергій "Флеш" вказав, які "Шахеди" слід збивати у першу чергу (фото)
Російські ударні безпілотники типу "Шахед", які довго кружляють довкола об'єктів чи населених пунктів, не є результатом дії української радіоелектронної боротьби чи збоєм, а відіграють важливу роль для росіян в атаках по Україні.
Такі "Шахеди" виконують функцію ретранслятора, через що українським військовим необхідно збивати їх передусім під час атак. Про це розповів український експерт із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі 10 грудня.
Експерт показав схематично ситуації, які часто трапляються, коли "Шахед" починає кружляти довкола чогось. За його словами, військові, що працюють з засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), "приписували цю заслугу собі", однак насправді подібні дії "Шахедів" свідчать про інше.
"Насправді це не наш РЕБ і не приманка для ППО і не очікування інших Шахедів і не збій програми Шахеда", — пояснив "Флеш".
Такий дрон — це радіоретранслятор mesh-мережі, який відлітає від кордону, а тоді ретранслює канал управління з Росії вглиб території України для інших "Шахедів".
Сергій "Флеш" також пояснив, що подібні "Шахеди" можуть здаватися військовим "нешкідливою та дурною ціллю", хоча насправді саме ці дрони необхідно збивати пріоритетно.
"Він здається нешкідливою і дурною ціллю, а насправді його треба збивати в першу чергу", — наголосив експерт.
Чим небезпечні дрони, що є радіотрансляторами mesh-мережі
За допомогою mesh-мережі росіяни почали активно розвивати напрям дистанційного керування далекобійними безпілотниками, розповідав Сергій Бескрестнов у коментарі для Defense Express на початку листопада. Він зазначив, що Китай почав постачати РФ спеціальні mesh-модеми, які формально маркуються як Wi-Fi-обладнання, які насправді від них відрізняються і працюють у діапазоні 1300–1500 МГц.
Такі модеми забезпечують цифровий шифрований та стійкий до РЕБ зв’язок з технологією ППРЧ, а також є не просто точкою передачі даних, а й також одночасно слугують ретрансляторами для інших безпілотників. Перебуваючи у повітрі, вони формують канали зв'язку між собою, через що навіть якщо один із дронів чи кілька буде збито, то ті, що залишаються, продовжать передавати інформацію.
Також експерт пояснював, що "Шахеди" з mesh-мережею можуть вмикати модем у певній точці, наприклад, безпосередньо перед ударами, через що їх складно виявити.
Нагадаємо, 5 грудня у Defense Express повідомили, що українські F-16 могли отримати ракети для бюджетного збиття "Шахедів".
Також 5 грудня один з представників КБ порталу Mezha Media повідомив, що новітній дрон "Мить-2" стане реактивним.