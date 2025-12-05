"Дешево і сердито": українські F-16 могли отримати ракети для бюджетного збиття БпЛА, — аналітики

Українські F-16, ймовірно, вже обладнали ракетами APKWS II — недорогим, але результативним засобом боротьби з російськими дронами. Аналітики вважають, що поява такого озброєння може радикально посилити можливості перехоплення "Шахедів" та інших БПЛА, не витрачаючи дефіцитні та дорогі ракети класу AIM.

Про це пише українська інформаційно-консалтингова компанія Defense Express, коментуючи опубліковані телеграм-каналом Avia OFN знімки українського F-16. На фотографіях видно пускові блоки LAU-131, які застосовують для запуску 70-мм ракет Hydra-70, здатних працювати у зв’язці з комплектом лазерного наведення APKWS II. На думку експертів, саме такий комплект міг з’явитися на борту українського винищувача.

Телеграм-канал Avia OFN опублікував знімки українського F-16 Фото: Telegram

На знімку також зафіксовано підвісний контейнер, імовірно AN/AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod — спеціалізований прицільний модуль, без якого APKWS II не може виконувати роль високоточного озброєння. Саме він забезпечує лазерне підсвічування цілі. Без такого контейнера Hydra-70 лишаються звичайними некерованими ракетами, що застосовуються лише в обмежених тактичних умовах.

Експерти Defense Express підкреслюють, що ймовірна поява APKWS II на українських F-16 може стати справжнім "економічним порятунком" для Повітряних сил. Нині збиття ворожих дронів часто потребує використання ракет AIM-9 чи AIM-120, ціна яких вимірюється мільйонами доларів. Натомість одна ракета Hydra-70 з комплектом керування коштує приблизно 30–31 тисячу доларів, що дозволяє значно оптимізувати витрати боєприпасів. До того ж F-16 може брати до 28 таких ракет, забезпечуючи щільний "загороджувальний вогонь" проти повітряних цілей.

Свою ефективність APKWS II продемонстрували ще в Україні — насамперед у складі наземних систем протидії дронам, як-от Vampire. Після цього ракети успішно інтегрували на американські F-15E, де вони також показали високу результативність у перехопленні БПЛА.

Ще донедавна експерти були переконані, що Sniper Pod довго не з’явиться на українських літаках через обмежені запаси та складність його передачі. Однак нові фото свідчать, що одна з країн-партнерів таки могла передати критично важливе обладнання. Серед можливих джерел називають Нідерланди, Бельгію, Норвегію, Велику Британію та Польщу — всі вони мають такі системи на озброєнні.

Наразі невідомо, скільки саме контейнерів AN/AAQ-33 та пускових блоків передано Україні, а також у яких обсягах надходитимуть ракети з комплектами наведення, враховуючи затримки зі сторони США у попередніх постачаннях. Проте навіть підозра на появу такого озброєння експерти оцінюють як важливу ознаку зміцнення українського протидронового потенціалу та підвищення стійкості неба перед масованими атаками.

Нагадаємо, що українська компанія DOD Solution створила систему автонаведення на основі ШІ, яка дозволяє дронам автономно ідентифікувати, відстежувати та точно уражати рухомі ворожі цілі.

Також Фокус писав, що українське "Незалежне Конструкторське Бюро" розробило повітряно-реактивний двигун "Грім-17", призначений для безпілотників різних типів.