Дрони тепер самостійно уражають цілі у русі: як працює нова система зі ШІ (відео)

Українська компанія DOD Solution створила систему автонаведення на основі штучного інтелекту (ШІ), яка дозволяє дронам-камікадзе автономно ідентифікувати, відстежувати та точно уражати рухомі ворожі цілі.

Розробка DOD Solution поєднує у собі комп’ютерний зір у реальному часі, мережу датчиків та адаптивні алгоритми траєкторії польоту. Деталі представник компанії розповів порталу "Мілітарний" під час виставки Brave1 Components.

Робота БПЛА з системою автонаведення DOD Solution

За словами розробників, система базується на платі, оптимізованій для роботи з комп’ютерним зором. Ця плата має можливості Neural Processing Unit — окремого модуля, створеного спеціально для прискорення алгоритмів штучного інтелекту.

Модуль автонаведення DOD Solution Фото: Мілітарний

"Оператор наводить хрестик на ціль, а штучний інтелект уже здійснює точне прицілювання", — розповіли у DOD Solution.

Важливо

Під час випробувань ШІ продемонстрував ефективну роботу навіть за умов пилу та тіней. Окрім того, технологія може допомагати з підсвіткою цілей, коли оператору необхідно лише підтвердити ураження.

DOD Solution вже передала свою розробку у кілька підрозділів Сил оборони Україні та очікує відео з результатами. У полігонних умовах її результативність становила приблизно 80%.

Нагадаємо, українська компанія AirNet розробила корисне навантаження для дронів, здатне виявляти ворожі дрони у повітрі на автоматично перехоплювати їх за допомогою сітки.

Фокус також повідомляв, що стартап Sky Spy розробив флагманське корисне навантаження для дронів під назвою Agent 001, яке дозволяє проводити радіоелектронну розвідку.