FPV-дрони навчилися літати без зв'язку: як працює "круїз-контроль" від VYRIY (фото)

Українська компанія VYRIY інтегрувала у серійні моделі дронів режим “круїз-контроль”, який підвищує стійкість до радіоелектронних перешкод та збільшує ймовірність успішного завершення місії навіть за тимчасової втрати керування.

Режим "круїз-контроль" зменшує ризик падіння БПЛА, знижує ймовірність втрат техніки та оптимізує енергоспоживання. Це оновлення доступне як базова комплектація на всіх бортах з 1.12.2025 без підвищення вартості дрона, повідомила Фокусу компанія VYRIY.

Функція "круїз-контроль" Функція "круїз-контроль" Функція "круїз-контроль" Функція "круїз-контроль" Функція "круїз-контроль" Функція "круїз-контроль" Функція "круїз-контроль"

Як пояснює виробник, "круїз-контроль" дозволяє дрону самостійно підтримувати швидкість та висоту польоту без постійного втручання оператора. Якщо зв’язок тимчасово зникає, безпілотник продовжує рух за стабільною траєкторією. Завдяки цьому БПЛА можуть пролітати в зонах дії засобів РЕБ.

Важливо

Чому в Україні немає і не буде свого Starlink: "Флеш" назвав недоліки українського проєкту

"Ми першими в Україні на системному рівні реалізували подібне рішення, воно розроблене на запит військових, і, за нашими підрахунками, підвищить стійкість дронів до радіоелектронного впливу та збільшить їхню ефективність приблизно на 20%", – зазначили інженери VYRIY.

Відео дня

У компанії зазначили, що ефективність та дієвість "круїз-контролю" вже підтверджені результатами внутрішніх випробувань і польових тестувань за участі бойових підрозділів Сил оборони України.

Нагадаємо, українська компанія Himera Radios представила ретранслятор для радіостанцій HIMERA B1, який розширює мережу та збільшує можливості зв’язку для військових.

Фокус також повідомляв, що вітчизняна компанія OMNITECH та інженери 3 ОШБр розробили БПЛА-ретранслятор "Павук Допхіна", здатний збільшити дальність ураження FPV-дронів.