FPV-дроны научились летать без связи: как работает "круиз-контроль" от VYRIY (фото)

Украинская компания VYRIY интегрировала в серийные модели дронов режим "круиз-контроль", который повышает устойчивость к радиоэлектронным помехам и увеличивает вероятность успешного завершения миссии даже при временной потере управления.

Режим "круиз-контроль" уменьшает риск падения БПЛА, снижает вероятность потерь техники и оптимизирует энергопотребление. Это обновление доступно как базовая комплектация на всех бортах с 1.12.2025 без повышения стоимости дрона, сообщила Фокусу компания VYRIY.

Функция "круиз-контроль" Функция "круиз-контроль" Функция "круиз-контроль" Функция "круиз-контроль" Функция "круиз-контроль" Функция "круиз-контроль" Функция "круиз-контроль"

Как объясняет производитель, "круиз-контроль" позволяет дрону самостоятельно поддерживать скорость и высоту полета без постоянного вмешательства оператора. Если связь временно исчезает, беспилотник продолжает движение по стабильной траектории. Благодаря этому БПЛА могут пролетать в зонах действия средств РЭБ.

Важно

Почему в Украине нет и не будет своего Starlink: "Флэш" назвал недостатки украинского проекта

"Мы первыми в Украине на системном уровне реализовали подобное решение, оно разработано по запросу военных, и, по нашим подсчетам, повысит устойчивость дронов к радиоэлектронному воздействию и увеличит их эффективность примерно на 20%", — отметили инженеры VYRIY.

Відео дня

В компании отметили, что эффективность и действенность "круиз-контроля" уже подтверждены результатами внутренних испытаний и полевых тестирований с участием боевых подразделений Сил обороны Украины.

Напомним, украинская компания Himera Radios представила ретранслятор для радиостанций HIMERA B1, который расширяет сеть и увеличивает возможности связи для военных.

Фокус также сообщал, что отечественная компания OMNITECH и инженеры 3 ОШБр разработали БПЛА-ретранслятор "Паук Допхина", способный увеличить дальность поражения FPV-дронов.