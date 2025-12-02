Уже работает на фронте: как новый ретранслятор связи HIMERA B1 поможет ВСУ (фото)

Украинская компания Himera Radios представила ретранслятор для радиостанций под названием HIMERA B1, который расширяет сеть и увеличивает возможности связи для военных.

Ретранслятор HIMERA B1 создан для того, чтобы увеличивать зону покрытия mesh/MANET сети HIMERA и обеспечивать стабильную связь там, где это критически важно. Об этом говорится на странице Himera Radios в Facebook.

HIMERA B1

Как отмечают в компании, HIMERA B1 предоставляет украинским операторам новые возможности для выполнения задач. Многие подразделения Сил обороны Украины уже активно используют HIMERA B1 в работе.

"На северном направлении с помощью ретрансляторов была построена сеть на 20+ км, что обеспечило подразделения на крайних позициях стабильной связью. А одному из подразделений с помощью пяти В1 удалось обеспечить покрытие на 80% территории одного из областных центров Украины", — отмечает производитель.

Среди заявленных возможностей HIMERA B1:

расширение покрытия MANET;

симметричный алгоритм блочного шифрования AES-256 и псевдослучайная перенастройка частоты;

быстрое развертывание;

защита от влаги и пыли;

до 14 суток автономной работы.

Напомним, украинское предприятие OMNITECH и инженеры 3 ОШБр разработали БПЛА-ретранслятор "Паук Допхина", способный увеличить дальность поражения обычных FPV-дронов до более 60 километров.

Фокус также сообщал, что отечественная компания TAF Industries запускает в массовое производство новый беспилотный авиационный комплекс "Колибри 13" FR1, который служит ретранслятором сигнала для FPV-дронов.