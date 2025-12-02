В Украине заметили "Шахед" с новой антенной: чем это опасно для украинцев (фото)

Вооруженные силы Российской Федерации начали запускать по Украине ударные дроны "Шахед", оснащенные антеннами "Комета" на 16 элементах.

Аналогичные антенны "Комета" ранее использовались на российских реактивных КАБах, однако сейчас их уже находят в обломках "Шахедов". Об этом сообщил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Антенна "Комета" Фото: Сергей Флэш/ Telegram

По словам эксперта, для защиты от модернизированных "Шахедов" Украине нужно наращивать свои возможности радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Речь идет о подавлении спутниковой навигации.

"Это общая война и в ней должны работать все средства, что у нас есть. И "Лимы", и "АйПетри", и "Дамбы". Сейчас у нас есть конкуренция между производителями и к сожалению ведомствами которые лоббируют разных производителей. Я думаю, давно пришло время объединить все усилия вместе", — написал "Флеш".

Что известно об антеннах "Комета"

"Комета" — это специальная антенна с контролируемой направленностью приема (СRPA), которая может подключаться к любому приемнику спутниковой навигации и фильтровать сигналы, принимая их только от спутников и отсеивая помехи, которые направляют с земли.

CRPA использует несколько антенных элементов и объединяет их сигналы с помощью так называемой фазированной решетки. Сдвигая фазу сигнала во время его объединения с другим, антенна может избирательно отсеивать его, и создавать так называемый "ноль". Благодаря этому маломощный спутниковый сигнал может быть принят, даже если поблизости находится более мощная система РЭБ.

"То есть, "Комета" и подобные ей, это некий "суперприемник" GPS. Изделие в различных его модификациях, как М, М-ВТ, А8-ВТ и т.д. — это аппаратный программный комплекс приема сигнала спутниковой навигации, работающий с созвездиями спутников системы GPS L1 и Glonass G1", — пояснил глава сообщества хактивистов "Украинский Киберальянс" Тим Карпинский.

Напомним, Силы обороны Украины перехватили российский ударный беспилотник "Италмас", который производится по схеме "Шахеда".

Фокус также сообщал, что над Сумами заметили новый "Шахед 107", который имеет меньшие габариты и более низкую стоимость, чем стандартная версия.