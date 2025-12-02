В Україні помітили "Шахед" з новою антеною: чим це небезпечно для українців (фото)

Збройні сили Російської Федерації почали запускати по Україні ударні дрони «Шахед», оснащені антенами «Комета» на 16 елементах.

Аналогічні антени «Комета» раніше використовувались на російських реактивних КАБах, однак наразі їх вже знаходять в уламках "Шахедів". Про це повідомив український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Антена "Комета" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

За словами експерта, для захисту від модернізованих "Шахедів" Україні потрібно нарощувати свої можливості радіоелектронної боротьби (РЕБ). Йдеться про придушення супутникової навігації.

"Це загальна війна і в ній повинні працювати всі засоби, що у нас є. І "Ліми", і "АйПетрі", і "Дамби". Зараз у нас є конкуренція між виробниками і нажаль відомствами які лобіюють різних виробників. Я думаю, давно настав час об'єднати всі зусилля разом", — написав "Флеш".

Що відомо про антени "Комета"

"Комета" — це спеціальна антена з контрольованою спрямованістю приймання (СRPA), яка може підключатися до будь-якого приймача супутникової навігації та фільтрувати сигнали, приймаючи їх тільки від супутників і відсіваючи перешкоди, які спрямовують із землі.

CRPA використовує кілька антенних елементів і об'єднує їхні сигнали за допомогою так званої фазованої решітки. Зсуваючи фазу сигналу під час його об'єднання з іншим, антена може вибірково відсіювати його, і створювати так званий "нуль". Завдяки цьому малопотужний супутниковий сигнал може бути прийнятий, навіть якщо поблизу знаходиться більш потужна система РЕБ.

"Тобто, "Комета" і подібні до неї, це такий собі "суперприймач" GPS. Виріб в різних його модифікаціях, як М, М-ВТ, А8-ВТ тощо — це апаратний програмний комплекс приймання сигналу супутникової навігації, що працює із сузірʼями супутників системи GPS L1 та Glonass G1", — пояснив голова спільноти хактивістів "Український Кіберальянс" Тім Карпинський.

