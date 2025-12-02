Вже працює на фронті: як новий ретранслятор зв'язку HIMERA B1 допоможе ЗСУ (фото)

Українська компанія Himera Radios представила ретранслятор для радіостанцій під назвою HIMERA B1, який розширює мережу та збільшує можливості зв’язку для військових.

Ретранслятор HIMERA B1 створений для того, щоб збільшувати зону покриття mesh/MANET мережі HIMERA та забезпечувати стабільний зв’язок там, де це критично важливо. Про це йдеться на сторінці Himera Radios у Facebook.

HIMERA B1

Як зазначають у компанії, HIMERA B1 надає українським операторам нові можливості для виконання завдань. Багато підрозділів Сил оборони України уже активно використовують HIMERA B1 у роботі.

Важливо

В Україні помітили "Шахед" з новою антеною: чим це небезпечно для українців (фото)

"На північному напрямку за допомогою ретрансляторів була побудована мережа на 20+ км, що забезпечило підрозділи на крайніх позиціях стабільним звʼязком. А одному з підрозділів за допомогою пʼяти В1 вдалося забезпечити покриття на 80% території одного з обласних центрів України", — зазначає виробник.

Відео дня

Серед заявлених можливостей HIMERA B1:

розширення покриття MANET;

симетричний алгоритм блочного шифрування AES-256 та псевдовипадкове переналаштування частоти;

швидке розгортання;

захист від вологи та пилу;

до 14 діб автономної роботи.

Нагадаємо, українське підприємство OMNITECH та інженери 3 ОШБр розробили БПЛА-ретранслятор "Павук Допхіна", здатний збільшити дальність ураження звичайних FPV-дронів до понад 60 кілометрів.

Фокус також повідомляв, що вітчизняна компанія TAF Industries запускає у масове виробництво новий безпілотний авіаційний комплекс "Колібрі 13" FR1, який служить ретранслятором сигналу для FPV-дронів.