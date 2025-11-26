Почему в Украине нет и не будет своего Starlink: эксперт оценил отечественный проект UASAT

Украинская компания разработала проект UASAT, который позиционируется как отечественная альтернатива спутниковому интернету Starlink от SpaceX.

О том, действительно ли UASAT может стать альтернативой Starlink, рассказал специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Как объясняет эксперт, Украина не имеет собственного коммуникационного спутника и, вероятно, в ближайшее время не будет иметь. Речь идет о спутнике на геостационарной орбите, который способен предоставлять услуги скоростного Интернета.

"О группировке низкоорбитальных спутников, как у SpaceX, речь вообще не идет. Какой у нас выход? Только аренда. Или спутника целиком, или части его мощностей", — отметил "Флеш".

Сейчас компания имеет договор с провайдером спутниковых услуг HughesNet и может предоставлять услуги субаренды. В будущем при наличии большого количества клиентов, UASAT также сможет арендовать части спутниковых систем передачи полностью.

Відео дня

Важно

Китай будет глушить Starlink с помощью дронов: стоит ли этого бояться Украине

По словам "Флеша", спутник, на основе которого предоставляются услуги, покрывает фактически всю Украину 9 лучами. Он находится достаточно высоко, чтобы настройка на него была удобной. Азимут спутника примерно 240-270 градусов.

Стоимость услуг зависит от количества клиентов. По словам автора, сейчас это до 2500 гривен за несколько десятков гигабит трафика. Безлимитный тариф обойдется пользователям более чем в 20 000 гривен, что по сравнению со Starlink дорого.

Что касается самих терминалов UASAT, компания взяла существующие иностранные компоненты и собрала комплекты спутниковой связи, добавив украинскую механическую систему наведения на спутник и украинскую систему питания. Стоимость терминала составляет около 2500 долларов, что также дороже, чем Starlink.

Подводя итоги, эксперт выделил следующие минусы UASAT:

высокая цена услуг и терминалов;

особенности связи (настройка антенн, заметность антенн);

задержки сигнала (спутник находится далеко и задержки сигнала больше, чем у Starlink);

отсутствие уникальности решения.

Среди плюсов отечественного решения "Флеш" отметил:

одна из альтернатив Starlink;

удобная и быстрая украинская техническая поддержка;

возможность локальной сборки терминалов;

возможность в будущем аренды спутника целиком или части спутника.

"Украине определенно не помешает еще один локальный провайдер спутникового интернета, как альтернатива "Старлинк". Высокая цена терминалов и услуг UASAT сужает круг пользователей до корпоративных клиентов и государственных структур. Применение на фронтах ограничено", — подчеркнул эксперт.

Напомним, компания Amazon Leo выпустила свой первый терминал и обещает более быстрый спутниковый интернет, чем Starlink.

Фокус также сообщал, что доходы французского спутникового оператора Eutelsat значительно выросли, поскольку правительства ЕС ищут альтернативу Starlink.