Китай будет глушить Starlink с помощью дронов: стоит ли этого бояться Украине

Китайские ученые представили новый метод глушения спутниковых сетей типа Starlink, которая сейчас включает более 10 000 спутников и является одной из самых устойчивых систем связи для военных.

Согласно новому исследованию, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) технически способна заглушить Starlink в регионе размером с Тайвань, но для радиоэлектронной борьбы (РЭБ) придется привлечь от 1000 до 2000 беспилотников. Об этом пишет South China Morning Post.

Как объясняют исследователи, традиционная спутниковая связь опирается на несколько крупных геостационарных спутников, закрепленных над экватором. Чтобы заблокировать их, китайским военным нужно лишь усилить их сигнал с земли.

Однако спутники Starlink расположены низко, быстро движутся и многочисленны. Один терминал пользователя не подключается к одному спутнику — он быстро переключается между несколькими, создавая сеть в небе. Соответственно, при блокировке одного сигнала соединение переходит к другому за считанные секунды.

Відео дня

Более того, орбитальные плоскости спутников Starlink не являются фиксированными, а траектории движения очень сложные. При этом количество спутников, входящих в видимую область, постоянно меняется. Starlink также использует передовые фазированные антенные решетки и методы скачкообразного изменения частоты, значительная часть которых контролируется дистанционно инженерами SpaceX в США. Все это затрудняет потенциальное глушение.

В конце концов китайские ученые пришли к выводу, что противодействовать Starlink можно лишь с помощью распределенной стратегии глушения. Вместо того чтобы полагаться на несколько мощных наземных станций, они предлагают развернуть по небу сотни или тысячи небольших синхронизированных "глушителей". Это могут быть дроны, самолеты или даже воздушные шары.

Используя фактические данные спутников Starlink, исследователи смоделировали операцию глушения спутниковой связи на Тайване. Они выяснили, что при оптимальных условиях, используя мощный, но дорогой источник глушения мощностью 400 Вт, узколучевую антенну и интервал 7 км, каждый БПЛА может подавлять прием Starlink на средней площади 38,5 км².

Важно

Космос стал "полем боя": РФ начала глушить военные спутники с наземных станций

Поскольку Тайвань занимает около 36 000 км², для подавления Starlink на территории острова понадобится не менее 935 скоординированных аппаратов со средствами РЭБ. Использование более слабого, но доступного источника питания мощностью 23 дБВт с интервалом 5 км потребовало бы развертывания до 2000 дронов. Для сравнения, площадь Украины составляет 603 628 км², а значит противнику понадобилось бы более чем в 10 раз больше беспилотников.

Эти цифры не учитывают дополнительное оборудование на случай сбоев, которое бы компенсировало рельеф местности, такой как горы, блокирующие сигналы, и противодействовало будущим модернизациям Starlink для борьбы с глушением.

Напомним, компания SpaceX планирует начать тестирование новой услуги прямой спутниковой связи уже в конце 2026 года.

Фокус также сообщал, что SpaceX заменила бесплатную паузу в пользовании спутниковым интернетом Starlink на платный режим.