Китай буде глушити Starlink за допомогою дронів: чи варто цього боятися Україні

Китайські вчені представили новий метод глушіння супутникових мереж типу Starlink, яка наразі включає понад 10 000 супутників та є однією з найстійкіших систем зв’язку для військових.

Згідно з новим дослідженням, Народно-визвольна армія Китаю (НВАК) технічно здатна заглушити Starlink в регіоні розміром з Тайвань, але для радіоелектронної боротьби (РЕБ) доведеться залучити від 1000 до 2000 безпілотників. Про це пише South China Morning Post.

Як пояснюють дослідники, традиційний супутниковий зв'язок спирається на кілька великих геостаціонарних супутників, закріплених над екватором. Щоб заблокувати їх, китайським військовим потрібно лише посилити їхній сигнал із землі.

Однак супутники Starlink розташовані низько, швидко рухаються та є численними. Один термінал користувача не підключається до одного супутника — він швидко перемикається між кількома, створюючи мережу в небі. Відповідно, при блокуванні одного сигналу з'єднання переходить до іншого за лічені секунди.

Ба більше, орбітальні площини супутників Starlink не є фіксованими, а траєкторії руху дуже складні. При цьому кількість супутників, що входять у видиму область, постійно змінюється. Starlink також використовує передові фазовані антенні решітки та методи стрибкоподібної зміни частоти, значна частина яких контролюється дистанційно інженерами SpaceX в США. Все це ускладнює потенційне глушіння.

Зрештою китайські вчені дійшли до висновку, що протидіяти Starlink можна лише за допомогою розподіленої стратегії глушіння. Замість того щоб покладатися на кілька потужних наземних станцій, вони пропонують розгорнути по небу сотні або тисячі невеликих синхронізованих "глушників". Це можуть бути дрони, літаки чи навіть повітряні кулі.

Використовуючи фактичні дані супутників Starlink, дослідники змоделювали операцію глушіння супутникового зв’язку на Тайвані. Вони вияснили, що за оптимальних умов, використовуючи потужне, але дороге джерело глушіння потужністю 400 Вт, вузькопроменеву антену та інтервал 7 км, кожен БПЛА може придушувати прийом Starlink на середній площі 38,5 км².

Оскільки Тайвань займає близько 36 000 км², для придушення Starlink на території острова знадобиться щонайменше 935 скоординованих апаратів з засобами РЕБ. Використання слабшого, але доступнішого джерела живлення потужністю 23 дБВт з інтервалом 5 км потребувало б розгортання до 2000 дронів. Для порівняння, площа України становить 603 628 км², а значить противнику знадобилось би в понад 10 разів більше безпілотників.

Ці цифри не враховують додаткове обладнання на випадок збоїв, яке б компенсувало рельєф місцевості, такий як гори, що блокують сигнали, та протидіяло майбутнім модернізаціям Starlink для боротьби з глушінням.

Нагадаємо, компанія SpaceX планує почати тестування нової послуги прямого супутникового зв'язку вже наприкінці 2026 року.

