Забудьте про "мертві зони": SpaceX налагодить прямий супутниковий зв'язок між гаджетами

SpaceX планує почати тестування нової послуги прямого супутникового зв'язку вже наприкінці 2026 року. Це стало можливим завдяки нещодавній купівлі компанією частот діапазону S-band у оператора EchoStar.

Related video

Про плани розповіла президент SpaceX Гвінн Шотвелл на конференції World Space Business Week, пише SpaceNews.

Нове покоління супутників і глобальні частоти

Для реалізації проєкту SpaceX доведеться розгорнути нові супутники Starlink. Їх оснастять спеціальним обладнанням для функціонування в придбаному S-діапазоні. За словами Шотвелл, запуск апаратів планується через два роки, а перші тести на звичайних телефонах можуть відбутися вже наприкінці наступного року.

Угода з EchoStar обійшлася SpaceX у $17 мільярдів, і це лише початок майбутньої об'ємної роботи. Компанія вже співпрацює з виробниками чипів для інтеграції підтримки нових частот у майбутні смартфони.

Ключова перевага придбаного спектра в тому, що він дозволений по всьому світу. Це позбавляє SpaceX необхідності вести "незграбні" переговори з регуляторами та операторами різних країн для отримання прав на експлуатацію місцевих наземних частот. Тепер виробник зможе співпрацювати з мобільними провайдерами скрізь, надаючи їм ємність у своїй мережі оптом.

Роль Starship і майбутні випробування

Майбутні великі супутники Starlink для цієї послуги, як очікується, доставлятимуть на орбіту на надважкій ракеті Starship. Шотвелл відзначила нещодавній успішний випробувальний політ Starship, заявивши, що "команда потребувала цієї перемоги".

Тепер у SpaceX зосередилися на створенні третьої, потужнішої версії Starship. Важливим випробуванням для неї стане демонстрація перекачування палива між двома кораблями на орбіті. Це буде одним із найскладніших завдань, поряд із конструюванням теплозахисного екрану. Однак це критичні кроки для підготовки до місій на Місяць і Марс. Випробування з перекачування палива в космосі SpaceX планує почати наступного року.

Раніше Фокус писав про збій терміналів Starlink, які не працюють по всій лінії фронту в Україні. Про це повідомив командувач Силами безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді з позивним "Мадяр".