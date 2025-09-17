Забудьте о "мертвых зонах": SpaceX наладит прямую спутниковую связь между гаджетами

SpaceX планирует начать тестирование новой услуги прямой спутниковой связи уже в конце 2026 года. Это стало возможным благодаря недавней покупке компанией частот диапазона S-band у оператора EchoStar.

О планах рассказала президент SpaceX Гвинн Шотвелл на конференции World Space Business Week, пишет SpaceNews.

Новое поколение спутников и глобальные частоты

Для реализации проекта SpaceX придется развернуть новые спутники Starlink. Их оснастят специальным оборудованием для функционирования в приобретенном S-диапазоне. По словам Шотвелл, запуск аппаратов планируется через два года, а первые тесты на обычных телефонах могут состояться уже в конце следующего года.

Сделка с EchoStar обошлась SpaceX в $17 миллиардов, и это лишь начало предстоящей объемной работы. Компания уже сотрудничает с производителями чипов для интеграции поддержки новых частот в будущие смартфоны.

Ключевое преимущество приобретенного спектра в том, что он разрешен по всему миру. Это избавляет SpaceX от необходимости вести "неуклюжие" переговоры с регуляторами и операторами разных стран для получения прав на эксплуатацию местных наземных частот. Теперь производитель сможет сотрудничать с мобильными провайдерами везде, предоставляя им емкость в своей сети оптом.

Роль Starship и будущие испытания

Будущие крупные спутники Starlink для этой услуги, как ожидается, будут доставлять на орбиту на сверхтяжелой ракете Starship. Шотвелл отметила недавний успешный испытательный полет Starship, заявив, что "команда нуждалась в этой победе".

Теперь в SpaceX сосредоточились на создании третьей, более мощной версии Starship. Важным испытание для нее станет демонстрация перекачки топлива между двумя кораблями на орбите. Это будет одной из самых сложных задач, наряду с конструированием теплозащитного экрана. Однако это критические шаги для подготовки к миссиям на Луну и Марс. Испытания по перекачке топлива в космосе SpaceX планирует начать в следующем году.

