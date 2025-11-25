Конкурет Starlink выпустил свой первый терминал: он оказался быстрее (видео)

Компания Amazon Leo, которая является подразделением Amazon, представила гигабитную антенну Ultra, которая обещает высокоскоростной спутниковый интернет в местах, где отсутствует покрытие существующих сетей.

Amazon Leo Ultra представляет собой усовершенствованный терминал корпоративного класса, предназначенный для применений как в частном, так и в государственном секторах. Детали компания Amazon раскрыла на своем официальном сайте.

Amazon Leo Ultra

Сообщается, что новый продукт обеспечивает скорость загрузки до 1 Гбит/с и скорость выгрузки до 400 Мбит/с, что делает его самой быстрой коммерческой фазированной антенной решеткой из существующих.

Производитель утверждает, что Leo Ultra может похвастаться прочной конструкцией, способной выдерживать высокие и низкие температуры, осадки и сильный ветер. Конструкция антенны разработана для быстрой установки и надежной работы в широком диапазоне мест.

"Amazon Leo представляет огромную возможность для предприятий, работающих в сложных условиях", — утверждает вице-президент по потребительскому и корпоративному бизнесу Крис Вебер.

Антенна работает на специальном кремниевом чипе, разработанном Amazon Leo, и включает собственную радиочастотную (РЧ) конструкцию Amazon и алгоритмы обработки сигналов, которые максимизируют пропускную способность, минимизируя задержку — критические факторы для таких приложений, как видеоконференции, мониторинг в реальном времени и облачные вычисления.

Кроме того, Leo Ultra имеет расширенные сетевые возможности, включая возможности одновременной загрузки и выгрузки, а также бесшовную интеграцию с существующей сетевой инфраструктурой предприятия.

Сейчас Amazon имеет на орбите более 150 спутников и начинает начальное тестирование сети. В компании отметили, что будут предлагать функции корпоративного уровня, включая простые в использовании инструменты управления сетью, расширенное шифрование по всей сети и круглосуточную поддержку клиентов.

"Amazon Leo поможет устранить критические пробелы в связи в основных отраслях промышленности, от энергетики и производства до медиа и транспорта, и эти объявления являются еще одним важным шагом для программы, поскольку она переходит от фазы развертывания к коммерческой эксплуатации", — отметили в Amazon.

Напомним, весной этого года стало известно, что дочернее подразделение Amazon готовится запустить первую полноценную партию спутников, составив конкуренцию Starlink.

Фокус также сообщал, что компания Amazon перенесла запуск интернет-спутников на ракете United Launch Alliance Atlas V из-за погодных условий.