Конкурет Starlink випустив свій перший термінал: він виявився швидшим (відео)

Компанія Amazon Leo, яка є підрозділом Amazon, представила гігабітну антену Ultra, яка обіцяє високошвидкісний супутниковий інтернет в місцях, де відсутнє покриття існуючих мереж.

Amazon Leo Ultra являє собою удосконалений термінал корпоративного класу, призначений для застосувань як у приватному, так і у державному секторах. Деталі компанія Amazon розкрила на своєму офіційному сайті.

Amazon Leo Ultra

Повідомляється, що новий продукт забезпечує швидкість завантаження до 1 Гбіт/с та швидкість вивантаження до 400 Мбіт/с, що робить його найшвидшою комерційною фазованою антенною решіткою з існуючих.

Виробник стверджує, що Leo Ultra може похвалитися міцною конструкцією, здатною витримувати високі та низькі температури, опади та сильний вітер. Конструкція антени розроблена для швидкого встановлення та надійної роботи в широкому діапазоні місць.

"Amazon Leo представляє величезну можливість для підприємств, що працюють у складних умовах", – стверджує віцепрезидент зі споживчого та корпоративного бізнесу Кріс Вебер.

Антена працює на спеціальному кремнієвому чіпі, розробленому Amazon Leo, та включає власну радіочастотну (РЧ) конструкцію Amazon та алгоритми обробки сигналів, які максимізують пропускну здатність, мінімізуючи затримку — критичні фактори для таких застосувань, як відеоконференції, моніторинг у реальному часі та хмарні обчислення.

Окрім того, Leo Ultra має розширені мережеві можливості, включаючи можливості одночасного завантаження та вивантаження, а також безшовну інтеграцію з існуючою мережевою інфраструктурою підприємства.

Наразі Amazon має на орбіті понад 150 супутників та розпочинає початкове тестування мережі. В компанії зазначили, що пропонуватимуть функції корпоративного рівня, включаючи прості у використанні інструменти керування мережею, розширене шифрування по всій мережі та цілодобову підтримку клієнтів.

"Amazon Leo допоможе усунути критичні прогалини у зв'язку в основних галузях промисловості, від енергетики та виробництва до медіа та транспорту, і ці оголошення є ще одним важливим кроком для програми, оскільки вона переходить від фази розгортання до комерційної експлуатації", — наголосили в Amazon.

Нагадаємо, навесні цього року стало відомо, що дочірній підрозділ Amazon готується запустити першу повноцінну партію супутників, склавши конкуренцію Starlink.

Фокус також повідомляв, що компанія Amazon перенесла запуск інтернет-супутників на ракеті United Launch Alliance Atlas V через погодні умови.