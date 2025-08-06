Конкурент Starlink превзошел ожидания: оператор из ЕС потеснил Маска в Украине и не только

Доходы французского спутникового оператора Eutelsat выросли почти вдвое, поскольку европейские правительства стремятся уменьшить свою зависимость от американских поставщиков, таких как Starlink Илона Маска.

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Eutelsat заявила, что годовые доходы от ее спутников на низкой околоземной орбите (LEO) выросли на 84,1%. Прибыль компании от видео, связи и государственных услуг достигли 1,23 миллиарда евро, сообщает Reuters.

Согласно консенсус-опросу, проведенному Eutelsat, финансовые аналитики ожидали, что эти доходы составят 1,21 миллиарда евро. Однако нынешняя выручка превзошла прогнозы экспертов. Eutelsat также ожидает, что в следующем году доходы от LEO вырастут еще на 50%.

Гендиректор Eutelsat Жан-Франсуа Фаллаше подчеркнул, что компания не будет конкурировать непосредственно со Starlink или Kuiper от Amazon на потребительских рынках, сосредоточившись вместо этого на "сегментах, которые делают ее конкурентоспособной".

По словам главы компании, увеличение доходов связано с предоставлением услуг Украине, и повышенным спросом со стороны других правительств, в частности Тайваня. В издании отметили, что правительство Германии уже около года оплачивает доступ Украины к сети Eutelsat.

Важно

После масштабного сбоя Starlink пользователи заметили неожиданное изменение в работе сети

Сейчас Eutelsat владеет 34 геоорбитальными спутниками, которые в основном используются для вещания и фиксированного спутникового интернета, а также созвездием из более 600 спутников на низкой околоземной орбите, которыми управляет ее лондонская дочерняя компания OneWeb.

Напомним, ранее в Министерстве обороны Дании объявили об обеспечении Украины европейской спутниковой связь ю для борьбы с агрессией РФ.

Фокус также сообщал, что украинская технологическая компания Stetman разрабатывает спутниковую сеть UASAT как отечественную альтернативу Starlink.