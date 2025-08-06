Конкурент Starlink перевершив очікування: оператор з ЄС потіснив Маска в Україні і не тільки

Доходи французького супутникового оператора Eutelsat зросли майже удвічі, оскільки європейські уряди прагнуть зменшити свою залежність від американських постачальників, таких як Starlink Ілона Маска.

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Eutelsat заявила, що річні доходи від її супутників на низькій навколоземній орбіті (LEO) зросли на 84,1%. Прибуток компанії від відео, зв'язку та державних послуг досягли 1,23 мільярда євро, повідомляє Reuters.

Згідно з консенсус-опитуванням, проведеним Eutelsat, фінансові аналітики очікували, що ці доходи становитимуть 1,21 мільярда євро. Однак цьогорічна виручка перевершила прогнози експертів. Eutelsat також очікує, що наступного року доходи від LEO зростуть ще на 50%.

Гендиректор Eutelsat Жан-Франсуа Фаллаше наголосив, що компанія не конкуруватиме безпосередньо зі Starlink або Kuiper від Amazon на споживчих ринках, зосередившись натомість на "сегментах, які роблять її конкурентоспроможною".

За словами глави компанії, збільшення доходів пов’язане з наданням послуг Україні, та підвищеним попитом з боку інших урядів, зокрема Тайваню. У виданні зазначили, що уряд Німеччини вже близько року оплачує доступ України до мережі Eutelsat.

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Після масштабного збою Starlink користувачі помітили несподівану зміну у роботі мережі

Наразі Eutelsat володіє 34 геоорбітальними супутниками, які здебільшого використовуються для мовлення та фіксованого супутникового інтернету, а також сузір'ям із понад 600 супутників на низькій навколоземній орбіті, якими керує її лондонська дочірня компанія OneWeb.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві оборони Данії оголосили про забезпечення України європейським супутниковим зв'язком для боротьби з агресією РФ.

Фокус також повідомляв, що українська технологічна компанія Stetman розробляє супутникову мережу UASAT як вітчизняну альтернативу Starlink.