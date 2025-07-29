Після масштабного збою Starlink користувачі помітили несподівану зміну у роботі мережі

Кілька користувачів Starlink повідомили про збільшення швидкості інтернету. Це викликало припущення, що недавній масштабний збій стався через те, що SpaceX намагалася модернізувати свою мережу.

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Спочатку керівник SpaceX заявив, що проблеми виникли через "збій ключових внутрішніх програмних служб, які керують основною мережею", не вдаючись до подробиць. Однак в повідомленні, надісланому реселерам, компанія пояснила помилку "процедурою оновлення", зазначає PCMag.

За даними видання, компанія не розкривала, що саме було зроблено для оновлення. Проте відомо, що Starlink працює за допомогою орбітальних супутників для передачі даних з наземних антен та об'єктів на Землі, підключених до оптоволоконних мереж.

У згаданому повідомленні пояснюється, що рідкісне поєднання факторів під час оновлення спричинило порушення роботи основної мережі Starlink через перевантаження системи, поки трафік розподілявся по обчислювальній інфраструктурі.

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Цей збій став найтривалішим в історії супутникової системи Starlink, яка має понад 6 мільйонів клієнтів у всьому світі. Зокрема проблеми зі зв’язком торкнулися українських військових. Однак з часом користувачі мережі стали повідомляти про вищу швидкість, що підтверджує версію про оновлення.

"Зазвичай моя середня швидкість завантаження становить близько 110-150 Мбіт/с, але сьогодні я отримую 200-250 Мбіт/с. Бачу максимуми 346+ Мбіт/с", – написав один користувач на Reddit.

Нагадаємо, у ніч на 24 липня у роботі мережі супутникового інтернету Starlink стався масштабний збій.

Пізніше віцепрезидент SpaceX Майкл Ніколс повідомив, що робота Starlink вже майже повністю відновилася.