"Starlink практично відновився": в компанії пояснили, що стало причиною збою у роботі мережі

Збій у роботі мережі супутникового інтернету Starlink стався через порушення функціонування ключових внутрішніх систем служб, які необхідні для роботи цієї мережі.

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Робота Starlink вже майже повністю відновилася, повідомив віцепрезидент компанії Майкл Ніколс в мережі Х.

"Starlink наразі практично відновився після збою мережі, який тривав близько 2,5 годин. Збій був викликаний збоєм ключових внутрішніх програмних служб, що забезпечують роботу базової мережі", — написав Ніколс.

Він також вибачився за тимчасовий збій і зазначив, що компанія прагне забезпечити високу надійність мережі.

"Вибачте за тимчасові перебої в роботі нашого сервісу; ми глибоко прагнемо забезпечити високонадійну мережу та ретельно виправимо цю проблему, щоб вона не повторилася", — наголосив Ніколс.

Пост Ніколса Фото: Скриншот

Нагадаємо, 25 липня Ілон Маск відреагував на перебої у роботі Starlink.

Надвечір 24 липня стався масштабний збій у роботі мережі супутникового інтернету Starlink.