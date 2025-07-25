"Starlink практично відновився": в компанії пояснили, що стало причиною збою у роботі мережі
Збій у роботі мережі супутникового інтернету Starlink стався через порушення функціонування ключових внутрішніх систем служб, які необхідні для роботи цієї мережі.
Робота Starlink вже майже повністю відновилася, повідомив віцепрезидент компанії Майкл Ніколс в мережі Х.
"Starlink наразі практично відновився після збою мережі, який тривав близько 2,5 годин. Збій був викликаний збоєм ключових внутрішніх програмних служб, що забезпечують роботу базової мережі", — написав Ніколс.
Він також вибачився за тимчасовий збій і зазначив, що компанія прагне забезпечити високу надійність мережі.
"Вибачте за тимчасові перебої в роботі нашого сервісу; ми глибоко прагнемо забезпечити високонадійну мережу та ретельно виправимо цю проблему, щоб вона не повторилася", — наголосив Ніколс.
Нагадаємо, 25 липня Ілон Маск відреагував на перебої у роботі Starlink.
Надвечір 24 липня стався масштабний збій у роботі мережі супутникового інтернету Starlink.