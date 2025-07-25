"Starlink практически восстановился": в компании объяснили, что стало причиной сбоя в работе сети

Сбой в работе сети спутникового интернета Starlink произошел из-за нарушения функционирования ключевых внутренних систем служб, которые необходимы для работы этой сети.

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Работа Starlink уже почти полностью восстановилась, сообщил вице-президент компании Майкл Николс в сети Х.

"Starlink сейчас практически восстановился после сбоя сети, который длился около 2,5 часов. Сбой был вызван сбоем ключевых внутренних программных служб, обеспечивающих работу базовой сети", — написал Николс.

Он также извинился за временный сбой и отметил, что компания стремится обеспечить высокую надежность сети.

"Извините за временные перебои в работе нашего сервиса; мы глубоко стремимся обеспечить высоконадежную сеть и тщательно исправим эту проблему, чтобы она не повторилась", — подчеркнул Николс.

Пост Николса Фото: Скриншот

Напомним, 25 июля Илон Маск отреагировал на перебои в работе Starlink.

К вечеру 24 июля произошел масштабный сбой в работе сети спутникового интернета Starlink.