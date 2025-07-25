"Подяка Маску": Сергій "Флеш" розповів, як військові реагували на збій в Starlink

Через глобальний збій у роботі супутникового інтернету Starlink користувачі по всьому світу втратили доступ до мережі. Проблема, зокрема, торкнулася українських військових, однак частина з них заздалегідь підготувалися до подібного сценарію.

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Збій Starlink продемонстрував, наскільки важливо військовим мати альтернативні інструменти для зв’язку, зазначив український фахівець з радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі. Експерт висловив сподівання, що після цього інциденту командири змусять робити резервні канали, тих хто ще нічого не зробив.

"Велика подяка Маску за масштабні навчання зв'язківців! Зв'язківці діяли чітко і злагоджено, хтось дві години завантажував оновлення, хтось 40 разів "складав і розкладав" "Старлінк", хтось молився і матюкав "СпейсХ". А хтось перейшов на заздалегідь підготовлені резервні канали зв'язку", — написав "Флеш".

Масштабний збій Starlink: що відомо

У ніч на 24 липня у роботі мережі супутникового інтернету Starlink стався масштабний збій. Користувачі по всьому світу втратили доступ до мережі, в тому числі українські військові.

На збій у роботі Starlink відреагував Ілон Маск. Власник SpaceX вибачився перед користувачами та пообіцяв відновити зв'язок найближчим часом. Він також заявив, що компанія усуне першопричину, щоб цього не повторилося у майбутньому.

Пізніше віцепрезидент SpaceX Майкл Ніколс повідомив, що робота Starlink вже майже повністю відновилася. За його словами, збій стався через порушення функціонування ключових внутрішніх систем служб, які необхідні для роботи цієї мережі.

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"Вибачте за тимчасові перебої в роботі нашого сервісу; ми глибоко прагнемо забезпечити високонадійну мережу та ретельно виправимо цю проблему, щоб вона не повторилася", — написав Ніколс в X.

Нагадаємо, українська технологічна компанія Stetman розробляє супутникову мережу UASAT як вітчизняну альтернативу інтернету Starlink.

Фокус також повідомляв, що Данія вперше надасть Україні супутникові послуги європейського виробництва для війни з РФ.