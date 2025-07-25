"Спасибо Маску": Сергей "Флеш" рассказал, как военные реагировали на сбой в Starlink

Из-за глобального сбоя в работе спутникового интернета Starlink пользователи по всему миру потеряли доступ к сети. Проблема, в частности, коснулась украинских военных, однако часть из них заранее подготовились к подобному сценарию.

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Сбой Starlink продемонстрировал, насколько важно военным иметь альтернативные инструменты для связи, отметил украинский специалист по радиотехнологиям Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале. Эксперт выразил надежду, что после этого инцидента командиры заставят делать резервные каналы, тех кто еще ничего не сделал.

"Большое спасибо Маску за масштабные учения связистов! Связисты действовали четко и слаженно, кто-то два часа загружал обновления, кто-то 40 раз "складывал и раскладывал" "Старлинк", кто-то молился и материл "СпейсХ". А кто-то перешел на заранее подготовленные резервные каналы связи", — написал "Флеш".

Масштабный сбой Starlink: что известно

В ночь на 24 июля в работе сети спутникового интернета Starlink произошел масштабный сбой. Пользователи по всему миру потеряли доступ к сети, в том числе украинские военные.

На сбой в работе Starlink отреагировал Илон Маск. Владелец SpaceX извинился перед пользователями и пообещал восстановить связь в ближайшее время. Он также заявил, что компания устранит первопричину, чтобы этого не повторилось в будущем.

Позже вице-президент SpaceX Майкл Николс сообщил, что работа Starlink уже почти полностью восстановилась. По его словам, сбой произошел из-за нарушения функционирования ключевых внутренних систем служб, которые необходимы для работы этой сети.

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Сбой Starlink: как несколько часов без связи изменили ситуацию на передовой

"Извините за временные перебои в работе нашего сервиса; мы глубоко стремимся обеспечить высоконадежную сеть и тщательно исправим эту проблему, чтобы она не повторилась", — написал Николс в X.

Напомним, украинская технологическая компания Stetman разрабатывает спутниковую сеть UASAT как отечественную альтернативу интернету Starlink.

Фокус также сообщал, что Дания впервые предоставит Украине спутниковые услуги европейского производства для войны с РФ.