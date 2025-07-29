После масштабного сбоя Starlink пользователи заметили неожиданное изменение в работе сети

Несколько пользователей Starlink сообщили об увеличении скорости интернета. Это вызвало предположение, что недавний масштабный сбой произошел из-за того, что SpaceX пыталась модернизировать свою сеть.

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Сначала руководитель SpaceX заявил, что проблемы возникли из-за "сбоя ключевых внутренних программных служб, которые управляют основной сетью", не вдаваясь в подробности. Однако в сообщении, направленном реселлерам, компания объяснила ошибку "процедурой обновления", отмечает PCMag.

По данным издания, компания не раскрывала, что именно было сделано для обновления. Однако известно, что Starlink работает с помощью орбитальных спутников для передачи данных с наземных антенн и объектов на Земле, подключенных к оптоволоконным сетям.

В упомянутом сообщении объясняется, что редкое сочетание факторов во время обновления привело к нарушению работы основной сети Starlink из-за перегрузки системы, пока трафик распределялся по вычислительной инфраструктуре.

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Этот сбой стал самым длительным в истории спутниковой системы Starlink, которая имеет более 6 миллионов клиентов во всем мире. В частности проблемы со связью коснулись украинских военных. Однако со временем пользователи сети стали сообщать о более высокой скорости, что подтверждает версию об обновлении.

"Обычно моя средняя скорость загрузки составляет около 110-150 Мбит/с, но сегодня я получаю 200-250 Мбит/с. Вижу максимумы 346+ Мбит/с", — написал один пользователь на Reddit.

Напомним, в ночь на 24 июля в работе сети спутникового интернета Starlink произошел масштабный сбой.

Позже вице-президент SpaceX Майкл Николс сообщил, что работа Starlink уже почти полностью восстановилась.