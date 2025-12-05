Дрони перетворяться на міні-РЛС: що відомо про новітню українську систему (фото)

Стартап Sky Spy розробив флагманське корисне навантаження для безпілотників під назвою Agent 001, яке дозволяє проводити радіоелектронну розвідку.

Система Agent 001 класифікує та локалізує радіовипромінювачі в режимі реального часу, забезпечуючи дієву розвідку в середовищах, де застарілі системи не працюють. Про це йдеться на сайті Sky Spy.

Як зазначає виробник, на відміну від існуючих систем, розроблених для великих літаків або статичних мереж, Agent 001 використовує весь свій бортовий конвеєр обробки сигналів, що дозволяє негайно реагувати без зовнішніх обчислень.

Радіоелектронна розвідка

У Sky Spy наголосили, що пристрій легко інтегрується з будь-якою існуючою інфраструктурою COP/C2 та коштує набагато дешевше, ніж застарілі платформи SIGINT. Важить Agent 001 трохи більш як 500 грамів.

Випробування системи Sky Spy

Повідомляється, що Agent 001 успішно пройшов перші випробування на передовій в Україні. Система продемонструвала свою здатність виявляти та геолокувати ворожі об’єкти, включаючи станції керування дронами та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

"Sky Spy був створений людьми, які бачили, як ненадійна розвідка коштує життів. Наша місія проста: надати силам інформацію в режимі реального часу в усьому спектрі – тому що сторона, яка домінує в спектрі, домінує у війні", — сказав Арсеній Гуртавцов, генеральний директор Sky Spy.

Розробка Sky Spy вже привернула увагу кількох провідних світових виробників БПЛА. Наразі компанія інтегрує свою технологію в тактичні платформи розвідки та пошуку нових даних наступного покоління, а також відбирає своїх перших партнерів для масштабного розгортання системи.

Нагадаємо, компанія Northrop Grumman розробила систему РЕБ, яку можна інтегрувати у невеликі дрони та роботизовані комплекси.

Фокус також повідомляв, що в Китаї представили новий метод глушіння супутникових мереж типу Starlink за допомогою мережі БПЛА.