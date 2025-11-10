"Менше візитної картки": нова компактна система РЕБ глушить зв'язок з дронів (фото)

Компанія Northrop Grumman розробила систему радіоелектронної боротьби (РЕБ), яку можна інтегрувати у невеликі безпілотники та роботизовані комплекси.

Northrop Grumman випробувала свою технологію на щорічній демонстрації ВМС США передових засобів РЕБ для малих безпілотних систем Silent Swarm 2025. Про це йдеться на офіційній сторінці виробника.

Компанія встановила своє тактичне передове електромагнітне рішення (TEEMS) на компактні платформи, такі як БПЛА, морські дрони та крихітні роботи. Нове корисне навантаження дозволило платформам швидко та точно виявляти та глушити ворожі сигнали.

TEEMS Фото: Northrop Grumman

"Маючи розміри менше візитної картки, воно було не тільки найменшим на заході, але й найпотужнішим, поєднуючи потужну продуктивність у безпрецедентному формфакторі", — наголосили розробники.

Повідомляється, що в ході демонстрації TEEMS одночасно вивело з ладу три різні радіостанції, що працювали в широкому діапазоні частот. Команда успішно визначила географічне положення джерел сигналу, що змінювало частоту, та заглушила їх.

Окрім того, завдяки інтеграції з програмним забезпеченням Tactical Assault Kit, команда дистанційно керувала кількома безпілотними наземними та надводними підрозділами на великій операційній зоні площею 130 квадратних кілометрів.

"Навчання Silent Swarm 2025 мало приголомшливий успіх не лише завдяки технологічним досягненням, а й тому, що підкреслило здатність нашої команди впроваджувати інновації та діяти під тиском", – сказала Анджела Джонс, віцепрезидент з інтеграції озброєння та місійних рішень Northrop Grumman.

