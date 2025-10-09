Китай допоміг РФ створити систему РЕБ проти дронів ЗСУ і Starlink: деталі розробки

Хакерське угруповання Black Mirror оприлюднило внутрішні документи корпорації "Ростех", які свідчать про тісну співпрацю Росії та Китаю в галузі радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Згідно з опублікованими матеріалами, російські військові почали використовувати китайські системи РЕБ із серпня 2023 року, зокрема — для захисту стратегічних об'єктів і військових аеродромів від українських безпілотників. Про це пише "Мілітарний".

Документи вказують, що співпраця охоплює не тільки постачання готових виробів, а й спільне розроблення, виробництво і випробування нових систем. У проєкті брали участь кілька китайських компаній:

науково-дослідний інститут, що займається розробленням сучасних засобів РЕБ;

виробниче підприємство, здатне оперативно розгорнути серійне виробництво;

логістична структура з налагодженими каналами постачань;

страхова компанія.

Документ корпорації "Ростех" про співпрацю з китайськими фахівцями Фото: Скриншот

За даними з витоку, взаємодія здійснювалася за завданням Міністерства оборони Росії, яке доручило провести апробацію і бойове застосування китайських систем РЕБ в умовах війни проти України.

Представлені системи РЕБ

У документах "Ростеха" зазначено, що китайські фахівці 2023 року займалися розробкою пристроїв для виявлення і нейтралізації безпілотників, що використовують зв'язок у діапазоні 4G, а також систем протидії супутниковій мережі Starlink, яку застосовують українські військові. Додатково згадується робота із захисту від підводних і надводних безпілотних апаратів.

У звітах російських фахівців підкреслюється, що китайські системи вирізняються низькою собівартістю, короткими термінами виробництва і постачання, а також застосуванням сучасних технічних рішень.

На форумі "Армія-2023" було презентовано комплекс РЕБ китайської розробки, що включає:

сканер виявлення БПЛА в діапазоні 300-6000 МГц;

радіолокаційну станцію, здатну виявляти низько- і повільно літаючі дрони (швидкість до 1 м/с, висота від 10 м);

пригнічувач каналів зв'язку БПЛА на п'яти діапазонах із шириною смуги 200 МГц і потужністю 50 Вт на кожному каналі;

оптичний пристрій стеження з дальністю 3 км вдень і 1 км — в інфрачервоному діапазоні;

засіб GPS-спуфінгу (підміни координат).

Російські військові зазначали, що комплекс має мобільність, може змінювати позицію протягом 30 хвилин і нібито залишається непомітним для противника під час роботи.

Крім того, китайська сторона продемонструвала переносні засоби РЕБ:

8-канальна рушниця-придушувач (дальність до 1,2 км, потужність 15 Вт);

ручний сканер-детектор БПЛА (дальність понад 2 км);

рюкзак-придушувач (потужність до 30 Вт);

щит-детектор і придушувач (дальність понад 2,5 км).

Станом на серпень 2023 року, як зазначено в документах "Ростеха", китайські системи вже перебували в експлуатації на території Росії та могли бути локалізовані для місцевого виробництва.

"Після форуму комплекс успішно пройшов перевірку на полігоні Алабіно і наразі несе бойове чергування на аеродромі Шайківка, де 21 серпня 2023 р. здобув досвід бойового застосування, унаслідок якого дрон був виявлений і пригнічений на відстані 2 км…", — ідеться в документі.

Нагадаємо, хакерська група Black Mirror роздобула детальні знімки російського комплексу радіоелектронної боротьби (РЕБ) 1РЛ257 "Красуха-4" і місця його виробництва. Згідно з отриманими даними, цей комплекс збирають на території Брянського електромеханічного заводу, що приблизно за 120 кілометрів від кордону з Україною.