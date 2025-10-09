Китай помог РФ создать систему РЕБ против дронов ВСУ и Starlink: детали разработки

Хакерская группировка Black Mirror обнародовала внутренние документы корпорации "Ростех", свидетельствующие о тесном сотрудничестве России и Китая в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Согласно опубликованным материалам, российские военные начали использовать китайские системы РЭБ с августа 2023 года, в частности — для защиты стратегических объектов и военных аэродромов от украинских беспилотников. Об этом пишет "Милитарный".

Документы указывают, что сотрудничество включает не только поставки готовых изделий, но и совместную разработку, производство и испытания новых систем. В проекте участвовали несколько китайских компаний:

научно-исследовательский институт, занимающийся разработкой современных средств РЭБ;

производственное предприятие, способное оперативно развернуть серийное производство;

логистическая структура с отлаженными каналами поставок;

страховая компания.

Документ корпорпорации "Ростех" о сотрудничестве с китайскими специалистами Фото: Скриншот

По данным из утечки, взаимодействие осуществлялось по заданию Министерства обороны России, которое поручило провести апробацию и боевое применение китайских систем РЭБ в условиях войны против Украины.

Представленные системы РЭБ

В документах "Ростеха" отмечается, что китайские специалисты в 2023 году занимались разработкой устройств для обнаружения и нейтрализации беспилотников, использующих связь в диапазоне 4G, а также систем противодействия спутниковой сети Starlink, применяемой украинскими военными. Дополнительно упоминается работа по защите от подводных и надводных беспилотных аппаратов.

В отчетах российских специалистов подчеркивается, что китайские системы отличаются низкой себестоимостью, короткими сроками производства и поставки, а также применением современных технических решений.

На форуме "Армия-2023" был представлен комплекс РЭБ китайской разработки, включающий:

сканер обнаружения БПЛА в диапазоне 300–6000 МГц;

радиолокационную станцию, способную обнаруживать низко- и медленно летающие дроны (скорость до 1 м/с, высота от 10 м);

подавитель каналов связи БПЛА на пяти диапазонах с шириной полосы 200 МГц и мощностью 50 Вт на каждом канале;

оптическое устройство слежения с дальностью 3 км днем и 1 км — в инфракрасном диапазоне;

средство GPS-спуфинга (подмены координат).

Российские военные отмечали, что комплекс обладает мобильностью, может менять позицию в течение 30 минут и якобы остается незаметным для противника при работе.

Кроме того, китайская сторона продемонстрировала переносные средства РЭБ:

8-канальное ружье-подавитель (дальность до 1,2 км, мощность 15 Вт);

ручной сканер-детектор БПЛА (дальность более 2 км);

рюкзак-подавитель (мощность до 30 Вт);

щит-детектор и подавитель (дальность более 2,5 км).

По состоянию на август 2023 года, как указано в документах "Ростеха", китайские системы уже находились в эксплуатации на территории России и могли быть локализованы для местного производства.

"После форума комплекс успешно прошел проверку на полигоне Алабино и в настоящее время несет боевое дежурство на аэродроме Шайковка, где 21 августа 2023 г. получил опыт боевого применения, в результате которого дрон был обнаружен и подавлен на расстоянии 2 км…", — говорится в документе.

Напомним, хакерская группа Black Mirror раздобыла детальные снимки российского комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 1РЛ257 "Красуха-4" и места его производства. Согласно полученным данным, данный комплексы собираются на территории Брянского электромеханического завода, что примерно в 120 километрах от границы с Украиной.