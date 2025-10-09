Одна из самых мощных систем РЭБ РФ: хакеры слили снимки комплекса "Красуха-4" (фото)

Хакерская группа Black Mirror раздобыла детальные снимки российского комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) 1РЛ257 "Красуха-4" и места его производства.

Слив свидетельствует о том, что системы 1РЛ257 "Красуха-4" собираются на территории Брянского электромеханического завода, расположенном примерно в 120 километрах от границы с Украиной. Материалы, которые Black Mirror опубликовала в соцсетях, включают фото внутреннего оборудования, расположение основных узлов и агрегатов, а также антенного модуля.

1РЛ257 "Красуха-4" на производстве

Комплекс 1РЛ257 "Красуха-4" включает две грузовые машины, смонтированные на шасси КамАЗ-6350. Одна из машин оснащена антенным блоком на раздвижной штанге. На крыше другой расположены три параболические антенны, которые могут поворачиваться в любом направлении и подниматься под разным углом.

Производство комплекса 1РЛ257 Красуха-4

Как отмечает "Мілітарний", тактико-технические характеристики комплекса РЭБ засекречены, однако россияне утверждают, что он может глушить сигналы РЛС и каналы управления дронами. Заявленная дальность применения системы составляет 300 км, однако официальных подтверждений этому нет.

Важно

Хакеры также опубликовали финансовую документацию Брянского электромеханического завода предприятия за 2022-2023 годы. Судя по документам, себестоимость обслуживания, ремонта или модернизации системы 1Л269 "Красуха-2" составляла 367,8 млн рублей. С учетом инфляции это равняется примерно 429 млн рублей или 5,2 млн долларов.

Напомним, в 2022 году украинские военные захватили командный модуль комплекса "Красуха-4" в Киевской области, тогда сообщалось, что это одна из самых мощных мобильных систем РЭБ в ВС РФ.

Фокус также сообщал, что в 2023 году российский комплекс "Красуха-4" был замечен на параде Национальных сил обороны Эфиопии.