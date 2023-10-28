Эфиопия на военном параде засветила российскую станцию РЭБ "Красуха-4"

Национальные силы обороны Эфиопии имеют полноценный комплекс радиоэлектронной борьбы, который состоит из командного пункта и самой системы помех.

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На недавнем параде Национальных сил обороны Эфиопии показали новинки вооружения. Среди них заметили систему радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" российского производства. Об этом сообщает Defence Blog.

Во время проведения парада были показаны две машины комплекса РЭБ "Красуха-4". Вдвоем они составляют полноценную систему радиоэлектронной борьбы. Они построены на базе шасси КамАЗ-6350. Один грузовик несет саму систему, а другой — командный пункт.

Назначение "Красухи-4" — идентифицировать и глушить широкий спектр радиолокационных систем: радары, бортовые радиолокационные датчики изображения, головки самонаведения ракет и другие. Кроме этого система может глушить сигнал беспилотников. В РФ утверждают, что "Красуха-4" имеет радиус действия от 150 до 300 км. Поэтому Эфиопия может получить преимущество в радиоэлектронной борьбе над потенциальными соперниками.

Стоит заметить, что по данным Oryx, оккупанты во время полномасштабной войны против Украины потеряли одну систему РЭБ "Красуха-4". Украинские военные захватили командный пункт почти неповрежденным в первые месяцы.

Напомним, 12 сентября в Генштабе заявили, что с начала большой войны было уничтожено 80-120 единиц РЭБ.

26 октября в ГПСУ сообщили, что партизаны уничтожили редкую РЭБ "Житель" ВС РФ, которая должна глушить БПЛА на расстоянии более 50 км.