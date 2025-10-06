В сеть слили документы "Ростеха" о поставках российских Су-35 и Су-57: что нашли хакеры

В сеть утекли документы, предположительно принадлежащие российскому оборонному концерну "Ростех", в которых содержится информация экспортных контрактов на современные боевые самолеты семейства “Сухой”. Речь идет об истребителях Су-35 и Су-57, которые отправятся в Иран и страны Африки.

Материалы были опубликованы 3 октября хакерской группой Black Mirror и содержат данные о ценах, графиках поставок и логистических схемах, разработанных для обхода санкций.

Согласно публикации, в распоряжение хакеров попало более 300 внутренних документов "Ростеха", включая переписку, презентации и экспортные соглашения. Независимого подтверждения их подлинности пока нет, однако в Defence Blog по этому поводу отмечают, что содержание утечки совпадает с ранее известными переговорами Москвы о поставках авиационной техники за рубеж.

Одним из ключевых элементов утечки стала таблица контрактов дочернего предприятия "Ростеха" — концерна КРЭТ (Концерн радиоэлектронные технологии). В ней указаны заказы на поставку радиоэлектронных систем для самолетов Сухой, предназначенных для экспорта. Клиенты обозначены кодами: "364" — Иран, "012" — Алжир, "231" — Эфиопия:

Иран заказал 48 многоцелевых истребителей Су-35;

Алжир — 12 истребителей пятого поколения Су-57 и 14 бомбардировщиков Су-34;

Эфиопия — 6 истребителей Су-35;

Документ КРЭТ об экспортных поставках самолетов Су

График поставок и масштабы программы

Согласно документам, оборудование для иранских Су-35 должно быть поставлено через 16–18 и 46–48 месяцев после получения авансов. Если первый транш был внесен в 2022 году, то реальные поставки начнутся в 2024–2026 годах, а финальная сборка и сертификация должны завершиться примерно к 2028 году. Суммарные объемы поставок за рубеж — 80 ед. з 2022 по 2028 гг.

Для Алжира поставки компонентов для Су-57 и Су-34 также запланированы на 2024–2026 годы, что подтверждает слухи о готовности страны стать первым иностранным покупателем Су-57 — проекта, с трудом выходящего на серийное производство внутри России.

Эфиопская сделка, где фигурируют шесть Су-35, по всей видимости, находится в активной фазе — часть самолетов, предположительно, уже была поставлена.

“Если данные верны, эти сделки представляют собой один из самых крупных экспортных поставок боевых самолетов России с момента вторжения на Украину в 2022 году и свидетельствуют об углублении оборонных связей с несколькими незападными государствами”, — подчеркнули аналитики.

Ранее сообщалось, что ВВС Алжира намерены получить российские истребители Су-35, что сделает эту страну третьим оператором этих самолетов после Китая и РФ.

А августе стало известно, что на Новосибирском авиационном заводе, входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию, изготовлен самолет с бортовым номером 703, который окрашен в характерный для ВВС африканских стран песочно-желтый камуфляж. Самолет Су-34МЭ подготовлен к эксплуатации в составе алжирских ВВС.