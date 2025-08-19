Поддержите нас UA
Су-34МЭ в "африканском" камуфляже: истребитель РФ получил необычную окраску (фото)

самолет Су-34МЭ
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34МЭ | Фото: Telegram-канал / Военный Осведомитель

Алжир стал первым зарубежным заказчиком фронтовых бомбардировщиков Су-34МЭ. На Новосибирском авиационном заводе, входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) изготовлен самолет с бортовым номером 703, который окрашен в характерный для ВВС африканских стран песочно-желтый камуфляж.

Первые фото машины в алжирской ливрее появились в сети и вызвали активные обсуждения в авиационных и военных кругах.

Эксперты отмечают, что самолет подготовлен к эксплуатации в условиях жаркого климата Северной Африки, а его появление подтверждает начало исполнения крупного экспортного контракта России с Алжиром.

Согласно данным открытых источников, предварительное соглашение о закупке Алжир подписал в 2016 году, а контракт заключил в 2019-м. Поставка предусматривала:

  • 14 фронтовых бомбардировщиков Су-34МЭ;
  • 4 истребителя Су-35Э;
  • 14 истребителей пятого поколения Су-57Э.
Российский самолет Су-34
Российский самолет Су-34 в необычном камуфляже

До июня 2025 года о фактических поставках Су-34МЭ не сообщалось, однако появление нового борта указывает на готовность самолетов к передаче заказчику.

Су-34МЭ является экспортной версией глубоко модернизированного фронтового бомбардировщика, разработанного для нанесения ударов по наземным и морским целям в условиях насыщенной ПВО. Российские военные утверждают, что машина якобы получила элементы малозаметности и возможность использовать рельеф местности для скрытности.

Ряд источников указывает на установку нового двигателя АЛ-41Ф — силовой установки, аналогичной применяющейся на Су-35С и Су-57, с сухой тягой около 86 кН и форсажем до 137 кН, что обеспечивает большую маневренность и полезную нагрузку. Однако подтверждения этому пока нет.

Ориентировочная стоимость одного Су-34МЭ составляет до 50 млн долларов, что в несколько раз ниже цены на американский F-35 (от 120 до 200 млн долларов).

Напомним, в начале августа российские ВКС РФ получили третью в 2025 году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Это стало продолжением серии поставок, в которую вошли шесть партий в 2024-м и три партии многоцелевых истребителей Су-35С в текущем году.