Су-34МЭ в "африканском" камуфляже: истребитель РФ получил необычную окраску (фото)

Алжир стал первым зарубежным заказчиком фронтовых бомбардировщиков Су-34МЭ. На Новосибирском авиационном заводе, входящим в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) изготовлен самолет с бортовым номером 703, который окрашен в характерный для ВВС африканских стран песочно-желтый камуфляж.

Первые фото машины в алжирской ливрее появились в сети и вызвали активные обсуждения в авиационных и военных кругах.

Эксперты отмечают, что самолет подготовлен к эксплуатации в условиях жаркого климата Северной Африки, а его появление подтверждает начало исполнения крупного экспортного контракта России с Алжиром.

Согласно данным открытых источников, предварительное соглашение о закупке Алжир подписал в 2016 году, а контракт заключил в 2019-м. Поставка предусматривала:

14 фронтовых бомбардировщиков Су-34МЭ;

4 истребителя Су-35Э;

14 истребителей пятого поколения Су-57Э.

Российский самолет Су-34 в необычном камуфляже

До июня 2025 года о фактических поставках Су-34МЭ не сообщалось, однако появление нового борта указывает на готовность самолетов к передаче заказчику.

Су-34МЭ является экспортной версией глубоко модернизированного фронтового бомбардировщика, разработанного для нанесения ударов по наземным и морским целям в условиях насыщенной ПВО. Российские военные утверждают, что машина якобы получила элементы малозаметности и возможность использовать рельеф местности для скрытности.

Ряд источников указывает на установку нового двигателя АЛ-41Ф — силовой установки, аналогичной применяющейся на Су-35С и Су-57, с сухой тягой около 86 кН и форсажем до 137 кН, что обеспечивает большую маневренность и полезную нагрузку. Однако подтверждения этому пока нет.

Ориентировочная стоимость одного Су-34МЭ составляет до 50 млн долларов, что в несколько раз ниже цены на американский F-35 (от 120 до 200 млн долларов).

Напомним, в начале августа российские ВКС РФ получили третью в 2025 году партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Это стало продолжением серии поставок, в которую вошли шесть партий в 2024-м и три партии многоцелевых истребителей Су-35С в текущем году.