Су-34МЕ в "африканському" камуфляжі: винищувач РФ отримав незвичайне фарбування (фото)

Алжир став першим закордонним замовником фронтових бомбардувальників Су-34МЕ. На Новосибірському авіаційному заводі, що входить до Об'єднаної авіабудівної корпорації (ОАК), виготовлено літак із бортовим номером 703, який пофарбований у характерний для ВПС африканських країн пісочно-жовтий камуфляж.

Перші фото машини в алжирській лівреї з'явилися в мережі і викликали активні обговорення в авіаційних і військових колах.

Експерти зазначають, що літак підготовлений до експлуатації в умовах жаркого клімату Північної Африки, а його поява підтверджує початок виконання великого експортного контракту Росії з Алжиром.

Згідно з даними відкритих джерел, попередню угоду про закупівлю Алжир підписав у 2016 році, а контракт уклав у 2019-му. Постачання передбачало:

14 фронтових бомбардувальників Су-34МЕ;

4 винищувачі Су-35Е;

14 винищувачів п'ятого покоління Су-57Е.

Російський літак Су-34 у незвичайному камуфляжі

До червня 2025 року про фактичні постачання Су-34МЕ не повідомлялося, однак поява нового борту вказує на готовність літаків до передачі замовнику.

Су-34МЕ є експортною версією глибоко модернізованого фронтового бомбардувальника, розробленого для завдавання ударів по наземних і морських цілях в умовах насиченої ППО. Російські військові стверджують, що машина нібито отримала елементи малопомітності та можливість використовувати рельєф місцевості для скритності.

Низка джерел вказує на встановлення нового двигуна АЛ-41Ф — силової установки, аналогічної до тієї, що застосовується на Су-35С і Су-57, із сухою тягою близько 86 кН і форсажем до 137 кН, що забезпечує більшу маневреність і корисне навантаження. Однак підтвердження цьому поки що немає.

Орієнтовна вартість одного Су-34МЕ становить до 50 млн доларів, що в кілька разів нижче за ціну на американський F-35 (від 120 до 200 млн доларів).

Нагадаємо, на початку серпня російські ВКС РФ отримали третю у 2025 році партію фронтових бомбардувальників Су-34. Це стало продовженням серії постачань, до якої увійшли шість партій у 2024-му і три партії багатоцільових винищувачів Су-35С поточного року.