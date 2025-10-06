У мережу злили документи "Ростеха" про постачання російських Су-35 і Су-57: що знайшли хакери

У мережу витекли документи, які, ймовірно, належать російському оборонному концерну "Ростех", в яких міститься інформація експортних контрактів на сучасні бойові літаки сімейства "Сухой". Йдеться про винищувачі Су-35 і Су-57, які відправляться до Ірану і країн Африки.

Related video

Матеріали були опубліковані 3 жовтня хакерською групою Black Mirror і містять дані про ціни, графіки поставок і логістичні схеми, розроблені для обходу санкцій.

Згідно з публікацією, у розпорядження хакерів потрапило понад 300 внутрішніх документів "Ростеха", включно з листуванням, презентаціями та експортними угодами. Незалежного підтвердження їхньої автентичності поки що немає, проте в Defence Blog з цього приводу зазначають, що зміст витоку збігається з раніше відомими переговорами Москви щодо постачання авіаційної техніки за кордон.

Одним із ключових елементів витоку стала таблиця контрактів дочірнього підприємства "Ростеха" — концерну КРЕТ (Концерн радіоелектронні технології). У ній вказані замовлення на постачання радіоелектронних систем для літаків Сухой, призначених для експорту. Клієнти позначені кодами: "364" — Іран, "012" — Алжир, "231" — Ефіопія:

Іран замовив 48 багатоцільових винищувачів Су-35;

Алжир — 12 винищувачів п'ятого покоління Су-57 і 14 бомбардувальників Су-34;

Ефіопія — 6 винищувачів Су-35;

Документ КРЕТ про експортні поставки літаків Су

Графік постачань і масштаби програми

Згідно з документами, обладнання для іранських Су-35 має бути поставлено через 16-18 і 46-48 місяців після отримання авансів. Якщо перший транш було внесено 2022 року, то реальні постачання почнуться у 2024-2026 роках, а фінальне складання і сертифікація мають завершитися приблизно до 2028 року. Сумарні обсяги постачань за кордон — 80 од. з 2022 по 2028 рр.

Для Алжиру постачання компонентів для Су-57 і Су-34 також заплановано на 2024-2026 роки, що підтверджує чутки про готовність країни стати першим іноземним покупцем Су-57 — проєкту, який насилу виходить на серійне виробництво всередині Росії.

Ефіопська угода, де фігурують шість Су-35, вочевидь, перебуває в активній фазі — частину літаків, імовірно, вже було поставлено.

"Якщо дані вірні, ці угоди являють собою одне з найбільших експортних постачань бойових літаків Росії з моменту вторгнення на Україну 2022 року і свідчать про поглиблення оборонних зв'язків із кількома незахідними державами", — підкреслили аналітики.

Раніше повідомлялося, що ВПС Алжиру мають намір отримати російські винищувачі Су-35, що зробить цю країну третім оператором цих літаків після Китаю і РФ.

А в серпні стало відомо, що на Новосибірському авіаційному заводі, який входить до Об'єднаної авіабудівної корпорації, виготовлено літак із бортовим номером 703, який пофарбовано в характерний для ВПС африканських країн пісочно-жовтий камуфляж. Літак Су-34МЕ підготовлено до експлуатації у складі алжирських ВПС.