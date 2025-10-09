Одна з найпотужніших систем РЕБ РФ: хакери злили знімки комплексу "Красуха-4" (фото)

Хакерська група Black Mirror роздобула детальні знімки російського комплексу радіоелектронної боротьби (РЕБ) 1РЛ257 «Красуха-4» та місця його виробництва.

Злив свідчить про те, що системи 1РЛ257 "Красуха-4" збираються на території Брянського електромеханічного заводу, розташованому приблизно за 120 кілометрів від кордону з Україною. Матеріали, які Black Mirror опубліковала у соцмережах, включають фото внутрішнього обладнання, розташування основних вузлів та агрегатів, а також антенного модуля.

1РЛ257 "Красуха-4" на виробництві

Комплекс 1РЛ257 "Красуха-4" включає дві вантажні машини, змонтовані на шасі КамАЗ-6350. Одна з машин оснащена антенним блоком на розсувній штанзі. На даху іншої розташовані три параболічні антени, які можуть повертатися у будь-якому напрямку та підніматися під різним кутом.

Виробництво комплексу 1РЛ257 Красуха-4

Як зазначає "Мілітарний", тактико-технічні характеристики комплексу РЕБ засекречені, однак росіяни стверджують, що він може глушити сигнали РЛС та канали керування дронами. Заявлена дальність застосування системи становить 300 км, однак офіційних підтверджень цьому немає.

Хакери також опублікували фінансову документацію Брянського електромеханічного заводу підприємства за 2022–2023 роки. Судячи з документів, собівартість обслуговування, ремонту або модернізації системи 1Л269 "Красуха-2" становила 367,8 млн рублів. З урахуванням інфляції це дорівнює приблизно 429 млн рублів або 5,2 млн доларів.

Нагадаємо, у 2022 році українські військові захопили командний модуль комплексу "Красуха-4" у Київські області, Тоді повідомлялось, що це одна з найпотужніших мобільних систем РЕБ у ЗС РФ.

Фокус також повідомляв, що у 2023 році російський комплекс "Красуха-4" був помічений на параді Національних сил оборони Ефіопії.