Зупиняє українські FPV-дрони: що відомо про ворожі системи РЕБ типу "Штора" (фото)

На фронтах в Україні фіксується поява засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) типу «Штора» на відео діапазоні FPV 6.2-7.2ГГц.

Це не серійні вироби, але вони вже використовуються ворогом, попередив український фахівець у галузі радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов у своєму Telegram-каналі.

Експерт зазначив, що російські окупанти досить швидко адаптуються до нововведень. Іноді мова йде про місяці.

Глушіння відео засобами РЕБ типу "Штора" Фото: Сергій Флеш/ Telegram

"Ми можемо приховувати будь-які рішення і розробки, але як тільки вони потрапляють до противника у вигляді трофея, вони відразу ж шарять інформацію про це по групах і запускають процес розробки такого ж рішення або протидії", — наголосив "Флеш".

Що відомо РЕБ "Штора"

РЕБ типу "Штора" — це українська назва російських комплексів радіоелектронної боротьби одного типу, що блокують відео з FPV-дронів. За даними "Флеша", ЗС РФ почали активно застосовувати РЕБ типу "Штора" з літа 2024 року.

Як пояснює експерт, росіяни спочатку перехоплюють відео невідомого їм FPV-дрона на певній частоті, визначають, що він ворожий — за назвою підрозділу, яка прописана у OSD-меню, або за зростанням потужності сигналу, після чого оцінюють заряд акумулятора і час, на який потрібно увімкнути перешкоди.

Важливо

"Особливо це проблема для ретрансляторів. Вони висять високо, бачать далеко і навіть за 20-30 км їхній відеоприймач можна укласти перешкодою. Була б потужність. Поки багато хто викручується зміною і підбором частот, але це рішення банальне, болісне та тимчасове", – розповів фахівець з радіотехнологій.

Наразі було ідентифіковано системи "Силок-01Ф" і "Чебурашка" від "ГІКЕЛ". Третій комплекс, назву якого встановити поки що не вдалося, можливо, має жаргонну російську назву — "Чорне око". Ця система має характерну особливість у вигляді поворотної платформи. Крім відеоканалів, вона також заважає стандартним Wi-Fi частотам 2,4 і 5,8 ГГц.

Нагадаємо, українська оборонна компанія TAF Industries представила аналізатор ефективності засобів РЕБ під назвою TL Spectrum.