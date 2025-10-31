"Незамінний у польових умовах": для ЗСУ створили аналізатор ефективності РЕБ (відео)

Українська оборонна компанія TAF Industries представила аналізатор ефективності засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) під назвою TL Spectrum.

TL Spectrum дозволяє перевірити справність системи РЕБ всього за кілька секунд. Деталі про новий пристрій TAF Industries розкрила на своїй сторінці у Facebook.

TL Spectrum

За даними виробника, TL Spectrum здатен працювати до 24 годин поспіль. Зарядити пристрій можна через USB-C.

Важливо

Повідомляється, аналізатор спектру виявляє дію засобів РЕБ в обраних діапазонах і показує спектр в режимі реального часу на відстані до 5 метрів. Він дозволяє швидко перемикатися між діапазонами та ідеально поміщається в кишені.

"Компактний, точний, незамінний у польових умовах", — йдеться у публікації компанії.

