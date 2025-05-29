В Україні представили новий детектор відеосигналу "Чуйка 3.0": у чому важливість розробки

Українські розробники з компанії BlueBird Drones за підтримки оборонного кластеру Brave1 представили вдосконалену версію пристрою радіоелектронної розвідки — детектор відеосигналу "Чуйка 3.0".

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Про новий пристрій йдеться у відеоматеріалі Brave1 від 28 травня.

Цей прилад перехоплює аналоговий відеопотік, що передається з російських FPV-дронів оператору, даючи змогу українським бійцям бачити те, що бачить противник.

Головне завдання "Чуйки" — виявлення ворожих FPV-дронів, проте пристрій також здатний перехоплювати зображення з інших типів безпілотників. Прилад виявляє сигнал на дистанції до 4 кілометрів і подає звуковий сигнал, що наростає в міру наближення дрона. На екрані відображаються до трьох джерел сигналу одночасно, вказується частота, і є можливість вручну перемикатися між каналами — це допомагає бійцеві визначити, чий дрон перебуває в полі дії та відстежити його маршрут.

Технічні особливості

Діапазони сканування:

900-1680 МГц, 3060-3700 МГц, 4990-6000 МГц з паралельним високошвидкісним автоскануванням;

швидкість захоплення відеосигналу: від 4 до 8 секунд;

можливість перехоплення, зокрема закодованих відеопотоків завдяки унікальному ПЗ;

покриття до 95% найпоширеніших частот FPV-дронів.

можливість виведення перехопленого зображення на екран оператора.

Як зазначили оглядачі "Мілітарного", розробники активно допрацьовують програмне забезпечення з урахуванням бойового досвіду. Протягом року заплановано випуск наступної версії пристрою — "Чуйка 4.0", яка отримає мережеві функції та можливість інтеграції з системами радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Нагадаємо, у грудні минулого року українські фахівці з Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР) розробили та кодифікували для Сил оборони детектори дронів "Вітряк М". А в лютому 2025 року стало відомо про нову версію пристрою, яка отримала аудіовихід і кріплення для встановлення на транспорт.