Рятує бійців, авто і навіть засоби РЕБ: що може оновлений детектор дронів "Вітряк М"

Нова версія детектора безпілотників "Вітряк М" отримала аудіовихід і кріплення для встановлення на транспорт.

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Інженери Центру масштабування технологічних рішень (ЦМТР) за підтримки Управління інноваційної діяльності Збройних сил України на прохання українських військових вдосконалили вітчизняний детектор дронів "Вітряк М". Фокус довідався у розробників, що саме змінилося.

Коли наприкінці грудня писали про кодифікацію і патентування "Вітряка М", то згадували про запит на відеовихід, щоб прилад можна було підключати до екрана та бачити відеосигнали від ворожих дронів. У ЦМТР повідомили, що зробили це, додавши спеціальний роз’єм, за допомогою якого можна вивести зображення на екран монітора чи телевізора.

Завдяки спеціальному кабелю детектор можна під'єднати до звичайного екрана, який, наприклад, використовують для виведення зображення з камери заднього вигляду автомобіля, або ж до інших пристроїв з таким самим роз’ємом.

"Багато штатних автомобільних магнітол мають подібний вхід, тому "Вітряк М" можна під’єднувати навіть до них", — зазначив представник розробника.

Нова версія детектора дронів "Вітряк М" Фото: Центр масштабування технологічних рішень

Модифікація майже не вплинула на складність конструкції та вартість виробу. "Ми використали можливості самих приймачів та додали більше функціоналу до програмного забезпечення. Тепер з’явився окремий режим, в якому можна переглядати відео", — пояснив розробник.

Ще одне важливе покращення — можливість встановлення на автомобілі. Корпус приладу отримав спеціальні "вушка" для кріплення на даху автомобіля або у салоні.

Нові модифікації "Вітряка М" вже пройшли випробування у бойових умовах. За словами розробника, функція допомагає побачити те саме, що й БпЛА, а також визначити — свій він чи ворожий. Переглянувши відео з камери, військові визначають, у якому напрямку і куди летить безпілотник, орієнтуючись на місцевості. Наприклад, якщо військові їдуть в автомобілі і бачать, що дрон їх переслідує, то можуть прискоритись або зупинитись і сховатись, врятувавши життя.

Детектор дронів "Вітряк М" можна встановити на даху авто Фото: Центр масштабування технологічних рішень

"За відгуками наявність детектора підвищує можливості протидії ворожим дронам. Водій розуміє, що є загроза для автомобіля, і починає реагувати. Це надає додаткові "вуха та очі" нашим військовим, — зазначили у ЦМТР.

На знімку, який показали розробники, можна побачити трофейний російський дрон, який був знешкоджений під час випробувань за допомогою засобу радіоелектронної боротьби, під’єднаного до детектора "Вітряк М".

"Наш пристрій ідентифікував ворожий дрон, оперативно було увімкнено РЕБ. У результаті дрон втратив керування і впав. Це зберегло ресурс самого РЕБу, він не "світився" і зекономив заряд батареї", — поділився фахівець.

Російський FPV-дрон, який допоміг виявити детектор "Вітряк М" Фото: Центр масштабування технологічних рішень

Зараз ситуація з ліцензуванням "Вітряка-М", за словами розробників, "рухається у правильному напрямку", і наказ на його застосування вже направлений на підпис Міністру оборони України. Юридичний супровід моделі, наказ на ліцензування якої забезпечує Головне управління військової юстиції Міністерства оборони України, розробили вперше.

Після підписання документа його надішлють до Агенції оборонних закупівель, яка і надасть ліцензію виробникам. Після серійного виробництва розпочнеться безпосереднє постачання згаданого приладу на передову.