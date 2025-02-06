Математика перемоги. Чому державі вигідніше воювати дронами, а не солдатами

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Як сказав нещодавно один висококласний оператор БпЛА, ця війна — одночасно і складна, і проста.

Приберемо міркування про життя і смерть, залишивши в цьому пості виключно сухий математичний розрахунок як єдиний вірний показник успіху.

Чому державі вигідніше купувати FPV-дрони, ніж відправляти солдатів у штурм?

виплата родині за кожного загиблого військовослужбовця становить 15 мільйонів гривень (приблизно 366 000 $);

за 366 000 $ можна купити 732 FPV-дрони по 500 $ за одиницю;

FPV-дрони мають 85% точність ураження, що означає, що 732 дрони можуть знищити 622 одиниці ворожої сили (військовослужбовців або техніки);

згідно з офіційною статистикою, співвідношення втрат у цій війні 1:3 означає, що 622 знищених противників можуть ліквідувати 207 українських солдатів;

виплати за 207 загиблих солдатів становитимуть 76 мільйонів доларів.

Висновок очевидний, але, мабуть, поки що не всім...

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