Військових мають судити військові: чому арешт генералів виглядає як показова порка

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Арешт генералів: правосуддя чи показова порка?

Нещодавній арешт генералів, які відповідали за оборону Харківщини, викликає серйозні питання.

По перше, сподіваюсь, в Україні все ще діє презумпція невинуватості, яка чітко говорить, що особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду!

По друге, навіть якщо слідство має підстави для звинувачень, варто згадати, що звинуваченні майже рік співпрацювали зі слідством, не переховувалися, не створювали перешкод та не впливали на свідків.

Генерал Галушкін — у звичайному цивільному суді

Чому ж саме зараз змінили запобіжний захід на тримання під вартою? Виглядає так, що це рішення має не юридичний, а показовий характер.

Але є ще більш серйозний аспект: хто судить військових у країні, що воює? Люди, які бачили війну лише у смартфоні? Судді, які розглядають цю справу після інших загально-кримінальних справ? Це неприпустимо. Військових мають судити лише військові! Це стандарт будь-якої цивілізованої армії.

І ось головне питання: за три роки повномасштабної війни чому досі не створено військової поліції та повноцінної системи військової юстиції? Чому військові, які ризикують життям за країну, не мають гарантій справедливого розгляду своїх справ саме тими, хто розуміє реалії війни?

Це не просто про генералів. Це про систему.

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