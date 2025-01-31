Военных должны судить военные: почему арест генералов выглядит как показательная порка

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Арест генералов: правосудие или показательная порка?

Недавний арест генералов, которые отвечали за оборону Харьковщины, вызывает серьезные вопросы.

Во-первых, надеюсь, в Украине все еще действует презумпция невиновности, которая четко говорит, что лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда!

Во-вторых, даже если следствие имеет основания для обвинений, стоит вспомнить, что обвиняемые почти год сотрудничали со следствием, не скрывались, не создавали препятствий и не влияли на свидетелей.

Генерал Галушкин — в обычном гражданском суде

Почему же именно сейчас изменили меру пресечения на содержание под стражей? Выглядит так, что это решение имеет не юридический, а показательный характер.

Но есть еще более серьезный аспект: кто судит военных в воюющей стране? Люди, которые видели войну только в смартфоне? Судьи, которые рассматривают это дело после других общеуголовных дел? Это недопустимо. Военных должны судить только военные! Это стандарт любой цивилизованной армии.

И вот главный вопрос: за три года полномасштабной войны почему до сих пор не создана военная полиция и полноценная система военной юстиции? Почему военные, которые рискуют жизнью за страну, не имеют гарантий справедливого рассмотрения своих дел именно теми, кто понимает реалии войны?

Это не просто про генералов. Это о системе.

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