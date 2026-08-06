Пора разобраться с уклонистами: почему репрессии в их отношении вредны, если нет определения, кто они такие

В Офисе президента, Министерстве обороны и различных общественных советах все громче заговорили об уклонистах. Предлагают ограничивать их политические права, блокировать счета, создавать для них дискомфорт и вообще приравнивать к преступникам!

Я не против ответственности. Но давайте сначала на законодательном уровне четко определим само понятие "уклонист"

Потому что сейчас сложилась очень удобная система: если у тебя нет денег, связей и нужных знакомств — ты уклонист. А если все это есть — ты уже не уклонист, а человек с правильно оформленными документами. Назовем это честно — "уклонист в законе".

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А человек, который во время войны уехал за границу на "законных" основаниях и годами не возвращается, хотя до этого приносил присягу Украине, — кто он?

Бывший офицер, сотрудник силовых структур, чиновник или любой другой человек, который добровольно взял на себя обязательства перед государством, но сегодня укрылся в безопасности и спокойно наблюдает за войной со стороны, — является он уклонистом или нет?

А родственники представителей политической и бизнес-элиты, которые каким-то удивительным образом почти всегда находят законные основания не воевать, — это какая категория?

Потому что невозможно организовать справедливую мобилизацию по принципу: бедный уклоняется от службы незаконно, а богатый — законно.

Если мы действительно хотим говорить об ответственности, давайте сначала дадим единое юридическое определение уклонению от защиты государства. Без исключений для должностей, фамилий, капиталов, родственников и связей! А уже потом будем обсуждать политические права, счета и уровень комфорта.

Потому что если наказывать только тех, у кого не хватило денег, чтобы стать "уклонистом в рамках закона", это нельзя назвать справедливостью.

Это называется сословным государством.

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