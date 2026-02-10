Рэмбо по-украински: как избежать трагедий из-за непонимания полицейских и ветеранов войны

В США есть известный фильм о социальной несправедливости и о том, как ветеран войны, вернувшись к гражданской жизни, сталкивается с непониманием со стороны полиции. Он называется "Рэмбо".

По сути, эта история предупреждает о том, с чем Украина может сталкиваться все чаще в ближайшие годы. Это крайне важный момент, на который стоит обратить внимание уже сейчас.

Для того чтобы полицейские и ветераны войны действительно понимали друг друга, чтобы посттравматический синдром не превращался в трагедии и эскалацию конфликтов, подобных той, что произошла недавно, на Черкасчине, необходимы системные решения.

Я убежден: все сотрудники полиции без исключения (кроме женщин) должны пройти службу в прифронтовых районах — в стрелковых подразделениях, в частях Национальной гвардии, на реальном фронте!

Только так появляется подлинное понимание того, через что проходят ветераны. Только так формируется профессиональная эмпатия. И только так правоохранители смогут эффективно и спокойно работать в самых сложных конфликтных ситуациях, находя путь к деэскалации, а не к трагедии.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

