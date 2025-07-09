Black Rock уходит: как Украина упустила уникальный шанс стать главным союзником США
Украина упустила уникальный шанс — стать первой страной, с которой США при Трампе заключила бы масштабное соглашение, пишет политик Денис Ярославский. Но вместо того, чтобы стать главным партнером Америки, мы предпочли хейтить ее нового президента — и проиграли место в будущем мире, который создается прямо сейчас, без нас.
Думаю, уже могу об этом говорить публично. Тем более, многие из вас спрашивают, почему США выходит из Украины, как я и предупреждал.
Контактная группа украинской делегации до сих пор не осознает масштабов и скорости, с которыми действует администрация Трампа. Пока украинские политики искусно поддерживают в народе ожидание чуда, рассказывая о своих "успехах" в виде меморандумов и намерений, реальный геополитический поезд уже ушел. И, похоже, не с нами на борту.
У нас был уникальный шанс, и я писал об этом. Это альянс UAUA. Мы могли стать первой страной, с которой Трамп бы заключил контракт всей своей жизни — стратегический экономический союз на триллионы долларов, а соответственно, завершение войны!
Этот план был детально подготовлен и передан Арахамии и другим влиятельным фигурам из окружения президента, а также оппозиции, почти 3 месяца назад. Он предусматривал масштабное, долгосрочное партнерство между США и Украиной.
Украина должна была стать первой точкой нового курса Америки — экономической доктрины будущего, в которой на примере Украины партнерами бы стали: Канада, Мексика, Гренландия и все, кто настроен в предстоящем биполярном мире перейти на сторону США.
Но вместо этого мы включили антитрамповскую пропаганду, окончательно разрушив канал коммуникации с его командой. И хотя некоторые соглашения все же были подписаны, но уже не в том масштабе и не в том порядке.
Таким образом, вместо архитектора новой системы мы стали исполнителем чужого сценария.Важно
Теперь вспомним: в мае 2023 года Министерство экономики Украины официально привлекло BlackRock FMA к сопровождению Фонда развития Украины (UDF). Президент назвал это прорывом. Федоров гордился. Политики из ближайшего круга власти представляли это как свое личное достижение. И тогда это действительно казалось символом перемен, ведь BlackRock управляет активами на сумму $11,6 трлн (по состоянию на 2025 год).
Но 5 июня Bloomberg опубликовал разрушительную для Украины новость: BlackRock прекратил поиск инвесторов для фонда восстановления Украины.
Теперь те, кто восхищенно цитировал меморандум и говорил о нем — молчат.
Потому что признать это — значит признать: вся стратегия украинской дипломатии последних двух лет оказалась провальной.
Молчание о дипломатических провалах стало нормой коммуникации власти с обществом. Так же, как и в случае с НАТО, когда стало понятно, что нас туда не берут, все просто замолчали.
В апреле Юлия Свириденко заявила о "значительном прогрессе" в переговорах с США по экономическому партнерству, в том числе по сделке с редкоземельными минералами.
Украина подготовила проекты по шести месторождениям.
Модель: 1 к 2. США инвестируют $10 млрд, чтобы через 10-20 лет получить $20 млрд прибыли.
В то же время, пока мы хейтим Трампа:
- Саудовская Аравия заключила с Трампом соглашения на $600 млрд;
- Катар — на $1,2-1,3 трлн;
- ОАЭ — еще на $1,4 трлн на 10 лет.
Общий объем сделок — более $2,5 трлн.
Срок окупаемости — 7-10 лет.
На этом фоне Украина подписывает соглашение, по которому $20 млрд прибыли для США выглядят, как будто Сомали предложила Украине совместно производить и продавать украинские сувениры.
Печально, но ни Свириденко, ни ОП так и не осознали масштабов американской экономики…
Напомню: бюджет только одного штата Нью-Йорк превышает бюджет России.
Именно поэтому Уолл-стрит больше не видит в Украине ни перспективы, ни доверия, ни интереса, а мы продолжаем жить в парадигме, где меморандум подают за достижение.
Мы не проиграли войну.
Но мы рискуем проиграть свое место в будущем мире, который создается прямо сейчас. Без нас.
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