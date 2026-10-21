Репетиция во Франции: как Россия готовится воевать с Европой на два фронта

ЕВРОПА — УГРОЗА ВТОРОГО ФРОНТА!

В рамках одного из штабных оперативно-стратегических моделирований (WARGAME) мы просчитывали сценарий гибридной, а затем и прямой военной интервенции России против государств НАТО.

И один из наиболее опасных сценариев — ОДНОВРЕМЕННАЯ ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ТЫЛА ЕВРОПЫ!

Речь о крупнейших агломерациях Франции, Германии и других европейских государств.

Современная Европа имеет сложную социально-демографическую структуру. Миллионы жителей европейских мегаполисов — выходцы из Алжира, Сирии, Пакистана, Эфиопии и десятков других стран.

Само по себе происхождение людей не является угрозой. Но недостаточная социальная интеграция, радикальные сети, криминальные группировки и накопленные внутренние конфликты создают уязвимости, которые противник способен использовать в рамках гибридной операции.

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Массовые протесты, поджоги, мародерство, столкновения с полицией.

Теперь представьте, что подобный кризис происходит СИНХРОННО с российской военной интервенцией, диверсиями, ударами по критической инфраструктуре и дата-центрам мобильных операторов.

Военное командование окажется перед необходимостью распределять ограниченные ресурсы между обороной внешнего периметра и обеспечением внутренней безопасности.

ЭТО КЛАССИЧЕСКОЕ РАСПЫЛЕНИЕ СИЛ И СРЫВ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ!

Отдельный вопрос — мобилизационная готовность европейского общества. Недавние протесты немецких школьников против военной службы и социологические исследования демонстрируют серьезные проблемы с готовностью части молодого поколения участвовать в обороне собственных стран.

Уверен, что подобные сценарии рассматриваются и российским генштабом в рамках военно-стратегического планирования.

ПОЭТОМУ НАТО ДОЛЖНО ГОТОВИТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО К ВОЙНЕ НА ВНЕШНИХ ГРАНИЦАХ, НО И К БОРЬБЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТЬ СОБСТВЕННОГО ТЫЛА!

Потому что современная война начинается задолго до того, как противник пересекает государственную границу.

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