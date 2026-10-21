Репетиция во Франции: как Россия готовится воевать с Европой на два фронта
Европе и НАТО нужно готовиться не просто к войне с Россией, но к войне на два фронта, предупреждает политик Денис Ярославский. Потому что, кроме вторжения по внешнему периметру, противник обязательно попытается открыть внутренний фронт, дестабилизировав ситуацию — и нынешние события во Франции и Италии показывают, как примерно это может происходить.
ЕВРОПА — УГРОЗА ВТОРОГО ФРОНТА!
В рамках одного из штабных оперативно-стратегических моделирований (WARGAME) мы просчитывали сценарий гибридной, а затем и прямой военной интервенции России против государств НАТО.
И один из наиболее опасных сценариев — ОДНОВРЕМЕННАЯ ДЕСТАБИЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО ТЫЛА ЕВРОПЫ!
Речь о крупнейших агломерациях Франции, Германии и других европейских государств.
Современная Европа имеет сложную социально-демографическую структуру. Миллионы жителей европейских мегаполисов — выходцы из Алжира, Сирии, Пакистана, Эфиопии и десятков других стран.
Само по себе происхождение людей не является угрозой. Но недостаточная социальная интеграция, радикальные сети, криминальные группировки и накопленные внутренние конфликты создают уязвимости, которые противник способен использовать в рамках гибридной операции.
ПОСМОТРИТЕ, ЧТО СЕГОДНЯ ПРОИСХОДИТ ВО ФРАНЦИИ!Важно
Массовые протесты, поджоги, мародерство, столкновения с полицией.
Теперь представьте, что подобный кризис происходит СИНХРОННО с российской военной интервенцией, диверсиями, ударами по критической инфраструктуре и дата-центрам мобильных операторов.
Военное командование окажется перед необходимостью распределять ограниченные ресурсы между обороной внешнего периметра и обеспечением внутренней безопасности.
ЭТО КЛАССИЧЕСКОЕ РАСПЫЛЕНИЕ СИЛ И СРЫВ ОПЕРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ!
Отдельный вопрос — мобилизационная готовность европейского общества. Недавние протесты немецких школьников против военной службы и социологические исследования демонстрируют серьезные проблемы с готовностью части молодого поколения участвовать в обороне собственных стран.
Уверен, что подобные сценарии рассматриваются и российским генштабом в рамках военно-стратегического планирования.
ПОЭТОМУ НАТО ДОЛЖНО ГОТОВИТЬСЯ НЕ ТОЛЬКО К ВОЙНЕ НА ВНЕШНИХ ГРАНИЦАХ, НО И К БОРЬБЕ ЗА УСТОЙЧИВОСТЬ СОБСТВЕННОГО ТЫЛА!
Потому что современная война начинается задолго до того, как противник пересекает государственную границу.
Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.Важно