Монетизация страха: кто зарабатывает на уклонистах и как это разрушает Украину

Напомню свои размышления об антимобилизационных сетях, о которых я писал в "Очерках украинской стратегической культуры". С тех пор ситуация не улучшилась.

Самый яркий актуальный пример того, как антиразвивающаяся (рентная) коалиция работает в режиме реального времени, — это антимобилизационные сети. Это не просто "проблема уклонистов" на уровне индивидуальных решений. Это организованная институциональная структура: адвокаты, специализирующиеся на "отсрочках", медицинские комиссии с прейскурантом, фиктивное трудоустройство в критической инфраструктуре, "окна" на границе и т. д. Телеграм-каналы "где повестки", закрытые чаты — это классическая горизонтальная сеть с персонализированным доверием и быстрой передачей информации. Люди больше верят сообщению соседа в чате подъезда, чем официальному представителю ТЦК. Это не иррациональность — это рациональный ответ на институт, не вызывающий доверия.

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Здесь следует различать несколько уровней:

Первый — индивидуальное уклонение от уплаты налогов за счет рентных связей: наиболее заметный и наименее опасный с системной точки зрения уровень "кумовства".

Второй — организованные сети услуг по уклонению от ответственности: полноценная конкурирующая институциональная структура. Она предлагает конкретную услугу значительно быстрее и надежнее, чем любой государственный механизм способен обеспечить ощущение справедливости. Это прямой конкурент государства в борьбе за лояльность гражданина. Сегодня у этого рынка есть четкий прайс-лист: от $500 за "решение вопроса" при задержании на улице до $7000 за фиктивное прохождение учебного центра.

Третье — идеологические сети демобилизации: сознательное создание нарративов, подрывающих волю к сопротивлению. Это уровень, на котором российские спецслужбы активно используют наши внутренние противоречия для распространения деструктивных смыслов.

Четвертый — институциональное уклонение через "бронированные" структуры: наиболее опасный с системной точки зрения уровень. Здесь крупные предприятия и госорганы используют механизм "брони" не по назначению, фактически освобождая целые слои общества от выполнения государственного долга под видом законности. Речь идет о совершенно других суммах — до $50 000 за систематическое исключение из реестров или фиктивную принадлежность к стратегическим отраслям.

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Но здесь есть и более глубокий аспект: дефицит справедливости в государственных институтах становится главным слабым местом системы. Непрозрачность бронирования, коррупция в медицинских комиссиях и фиктивные "критические предприятия" — это не просто нарушение закона, это продукты рентной вертикали, которая рассматривает военное положение как ресурс для извлечения выгоды, а не как экзистенциальный вызов.

Когда государственные механизмы работают избирательно, они не просто допускают ошибки — они подрывают общественное доверие, которое является основой мобилизации. Это создает идеальную питательную среду для враждебной пропаганды: она не выдумывает проблемы, а гиперболизирует реальные проявления рентной логики, чтобы превратить личный страх человека в идеологическое отрицание самого государства.

В этом и заключается настоящая институциональная ловушка: избирательная и несправедливая мобилизация создает идеальную питательную среду для сетей уклонения от службы. Государство, пытаясь компенсировать неэффективность системы, реагирует усилением принуждения, но принуждение без доверия лишь увеличивает "рыночную стоимость" услуг по уклонению от службы. В выигрыше остается только рентная коалиция, которая паразитирует на этом замкнутом круге, монетизируя страх одних и привилегии других.

Антимобилизационные сети в этом контексте являются лакмусовой бумажкой: они показывают, какая именно коалиция доминирует в управлении государственными ресурсами прямо сейчас. Когда инструменты мобилизации (ТЦК, ВВК, система "Бронь") превращаются в "экстрактивную вертикаль" для обогащения отдельных групп — общественная сеть начинает действовать в целях самозащиты, но таким образом, что объективно играет на руку врагу. Настоящая устойчивость возникает лишь тогда, когда армия и государство воспринимаются как сфера общественного блага. Разница между этими сценариями — это и есть грань между национальным выживанием и господством коалиции привилегированного доступа.

Ответ на этот вызов очевиден: не стрельба по воробьям, а системная борьба с рентными сетями, действующими на институциональном уровне.

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