Помощь партнерам или потеря золотых кадров: почему отправка операторов дронов на Ближний Восток — это ошибка

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина отправила дроны-перехватчики и группу специалистов по БПЛА в Иорданию, чтобы помочь защищать военные базы США от иранских дронов.

Моя позиция может отличаться от официальной, но я имею право ее высказывать.

Украина сегодня имеет самый большой в мире практический опыт борьбы с дронами типа "Шахед". Именно поэтому наши партнеры обращаются к нам за помощью, и это признание силы украинской армии и наших инженеров.

Конечно, мы должны помогать союзникам закрывать небо от иранских дронов. Это вопрос партнерства, доверия и общей безопасности. Но есть и вторая сторона. У нас самих катастрофически не хватает специалистов по беспилотным системам. Каждый такой специалист сегодня буквально на вес золота.

Поэтому, по моему мнению, стратегически правильнее было бы действовать иначе. Не отправлять наших людей за границу, а приглашать военных из стран Персидского залива, в частности Саудовской Аравии и ОАЭ, приезжать в Украину и проходить обучение здесь, в реальных боевых условиях.

Это дало бы сразу несколько результатов:

Мы не ослабляем собственную обороноспособность. Наши партнеры получают лучший в мире боевой опыт и увидят впервые, как живет Украина под постоянной атакой России. Возникает прямая дружеская военная связь между Украиной и странами Персидского залива. Мы постепенно изменим взгляд партнеров из этих стран, показав разницу между нами и Россией.

